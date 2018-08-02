原標題：京津冀區域發展指數首發，披露出哪些信息? |政解



新京報快訊(記者沙雪良)京津冀區域發展指數今天首次發佈，該指數以2010年為基期(數值為100)測評，2017年指數達153.99，年均提高7.71個百分點。

研究表明，考察基礎設施建設、教育投入、脫貧等方面的「共享發展指數」增長最大，年均提高16.6個百分點;考察省(市)級人均GDP差距、城鎮化率等指標的「協調發展指數」分值最低，年均僅提高2.63個百分點。

2014年以來指數大幅提高

京津冀區域發展指數由國家統計局、北京市統計局和中國區域經濟學會聯合開展研究併發佈，旨在監測京津冀區域發展變化，服務國家戰略。

北京市統計局副局長、新聞發言人龐江倩介紹，三家機構經過兩年多的持續研究和修改完善，構建出了基於創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念的區域發展指數評價指標體系，並測算了2010年以來的區域發展指數。

根據測算，2017年京津冀區域發展指數為153.99，與2010年相比年均提高7.71個百分點。特別是2014年來，指數出現大幅度提高，2017年比2013年上升36.29個點，年均提高9.07個點，明顯快於2010-2013年期間水平，反映出協同發展戰略對區域發展發揮了積極的帶動作用。

京津冀區域發展指數下設創新、協調、綠色、開放、共享等5個一級指標，每個指標賦值20分，在一級指標之下還設有18個二級指標和48個三級指標。

共享發展指數增長最大

過去7年，共享發展指數最高且上升態勢最明顯，創新發展指數呈穩定提升趨勢，綠色發展指數後期上升幅度較大，2017年三個指數分別達216.21、153.56和143.22，是推動總指數上升的主要力量。2017年，開放發展指數達138.54，協調發展指數為118.43。

分數最高的共享發展指數達216.21，年均提高16.6個百分點，其下設「基本公共服務共享」、「基礎設施共享」、「教育基礎」和「脫貧攻堅」等4個二級指標，每個二級指標賦值5分。

據龐江倩介紹，基本公共服務共享方面，2017年人均教育、社會保障、就業和醫療衛生支出合計是2010年的2.3倍，京津冀三地人均支出之比從2010年的3.02：2.18：1縮小至2017年的2.64：1.81：1;基礎設施共享方面，區域高速公路穩步延伸，增速超過40%;教育基礎方面，三地大專及以上學歷人數佔6歲及以上常住人口的比重7年來穩步提升，其中北京從32.8%提至37.3%，天津從18.2%提至26.7%，河北從7.9%提至10%;脫貧攻堅方面，京津兩地均在2013年實現貧困人口全部脫貧，河北貧困發生率由2010年的15.8%將至2017年的1.86%。

協調發展指數分值最低

協調發展指數118.43，年均提高2.63個百分點，是5個一級指標中提高最少的。

該指數考察「區域協調」、「城鄉協調」和「精神文明物質文明協調」三方面，三級指標包括「省(市)級人均GDP差距」、「城鎮化率」和「居民文教娛樂服務支出占居民家庭消費支出比重」等。

據介紹，從2010年到2017年，京津冀區域城鎮化率從55.7%上升到64.9%，高於全國平均水平;區域互聯網普及率從41%提至60.2%;區域居民文教娛樂服務支出占家庭消費支出比重從9.8%提升至10%。

北京市統計局副局長、新聞發言人龐江倩表示，今後，京津冀區域發展指數將每年發佈，實時監測和呈現京津冀區域發展變化。

編輯：溫薷 楊梓銘