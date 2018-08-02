原標題：澳門司警拘捕5名香港男女 查獲市值18萬港幣毒品



中新網8月2日電 據《香港商報》報導，5名香港男女涉嫌受販毒集團指使前往澳門販賣「海洛因」，各人分工明確，分別負責偷運毒品入境、收取販毒金錢「上繳」及向夜場人士販毒。司警接報調查後，8月1日及7月31日凌晨分別在凼仔、新口岸某賭場酒店外及外港碼頭先後拘捕5人，查獲共重53.94克、市值18萬元(港幣，下同)的「海洛因」。

據報導，被捕5名香港人包括4男1女，分別姓黃(22歲)；姓陳(21歲)；姓樊(34歲)，均報稱運輸工人；姓陳女子(23歲)，酒吧公關；姓吳(33歲)，裝修工人。已被司警落案起訴販毒、吸毒及持有吸毒工具罪名，其中吳某加控清洗黑錢罪，案件移送檢察院偵辦。

澳門司警早前接獲線報，指有香港販毒集團指使3名男女來澳門，到凼仔向夜場人士販毒，派員跟進調查後，鎖定犯案目標入住凼仔某賭場酒店。7月31日凌晨2時，涉案黃某、陳某及姓陳女子從賭場酒店外出，司警上前表露身份截查各人，在黃某身上查獲3萬元疑似販毒金錢。

澳門司警將3人押返酒店客房搜查，查獲2.7克「海洛因」、疑似吸毒工具及38.7克葡萄糖粉。經查問，3人供認有吸毒習慣，其中黃某和陳某稱7月26日來澳門販毒，香港販毒集團「上線」會安排不知明人士偷運毒品來澳門，交給他們販賣給夜場人士，之前共販賣了50克「海洛因」，因剩餘少量「海洛因」，打算混入葡萄糖粉再販賣。黃某供稱，每包重0.3克「海洛因」、售價為600至800元不等，每出售1包可獲70元報酬。陳某供稱，他收取日薪2000元販毒，他只供認吸毒，但否認販毒。

澳門司警根據3人提供資料，8月1日凌晨分別在新口岸某賭場酒店外和外港碼頭拘捕涉案吳某和樊某。經查問，吳某供稱負責向黃某收取販毒金錢，再帶回香港「上繳」給販毒集團，每次可獲1500元報酬。司警在樊某身上查獲150包、共重51.24克「海洛因」，樊某供稱首次從香港偷運毒品來澳門，每次可獲4000元報酬。