原標題：安徽多地人事動態，一大批幹部得到重用

據滁州市公安局官網報導，7月30日上午，市委在市公安局召開幹部大會，宣布局主要負責同志職務調整決定。

市委常委、組織部長、統戰部長葛建榮宣讀了省委、市委關於張祖武、馬軍同志職務調整的決定：

根據工作需要，省委決定提名張祖武同志為滁州市人民政府副市長人選；

市委決定張祖武同志任市人民政府黨組成員，市公安局黨委委員、書記、督察長，提名為市公安局局長人選；

免去馬軍同志的市公安局黨委書記、委員、督察長職務。

據滁州先鋒網報導，為在幹部選拔任用工作中廣泛聽取群眾意見，把幹部選好選准，根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定，現將擬提拔任用（轉任重要崗位）的幹部有關情況予以公示。

史中傑 男，漢族，1967年8月生，籍貫安徽全椒，大學學歷，經濟學學士，中共黨員，現任琅琊區委常委、區政府副區長，擬任市管國有企業正職。

張子非 男，漢族，1966年5月生，籍貫安徽滁州，省委黨校研究生學歷，中共黨員，現任定遠縣委副書記，擬提名為定遠縣政協主席候選人。

吳 傑 男，漢族，1972年11月生，籍貫安徽全椒，省委黨校研究生學歷，工學學士，中共黨員，現任市紀委監委案件審理室主任，擬提名為市監察委員會委員人選。

鍾 峰 男，漢族，1977年7月生，籍貫安徽滁州，大學學歷，法學學士，中共黨員，現任市紀委監委組織部部長，擬任縣（市、區）委常委、紀委書記，並提名為縣（市、區）監察委員會主任候選人。

郭永剛 男，漢族，1969年10月生，籍貫安徽來安，省委黨校研究生學歷，中共黨員，現任安徽來安汊河經濟開發區管委會主任、汊河鎮黨委書記，擬提名為來安縣政府副縣長人選。

張傳宗 男，漢族，1980年3月生，籍貫安徽全椒，省委黨校研究生學歷，中共黨員，現任琅琊區政府副區長，擬任琅琊區委常委。

陳友利 男，漢族，1969年1月生，籍貫安徽滁州，中央黨校大學學歷，中共黨員，現任琅琊區政府副區長，擬任琅琊區委常委。

公示時間 8月2日至8月8日。

舉報電話：0550-12380

舉報網站：www.czxfw.gov.cn/jubao/

中共滁州市委組織部

2018年8月1日

據淮南先鋒網報導，為在幹部選拔任用工作中進一步擴大民主，廣泛聽取群眾意見，把幹部選好、選准，根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定，對以下擬任人選進行公示：

王天安，男，58歲，籍貫安徽淮南，全日制教育中專學歷，在職教育中央黨校大學學歷，中共黨員，現任市紀律檢查委員會副書記、市監察委員會副主任，擬任市紀律檢查委員會常務副書記；

宮濤，男，47歲，籍貫安徽淮南，全日制教育大專學歷，在職教育中央黨校大學學歷，中共黨員，現任市直機關工委宣傳部部長，擬任市事業單位登記管理局局長（試用期一年）；

胡趙偉，男，41歲，籍貫安徽鳳台，全日制教育中專學歷，在職教育省委黨校大學學歷，中共黨員，現任市直機關工委組織部部長、團工委書記，擬任市直機關工委副調研員；

王濤，男，52歲，籍貫江蘇鹽城，全日制教育中專學歷，在職教育大學學歷，中共黨員，現任市食品藥品監督管理局（市食品藥品安全委員會辦公室）機關黨委專職副書記，擬任市食品藥品監督管理局（市食品藥品安全委員會辦公室）副調研員；

張友賢，男，49歲，籍貫安徽壽縣，全日制教育大專學歷，在職教育省委黨校大學學歷，中共黨員，現任田家庵區委常委，區人民政府副區長、黨組副書記，擬任大通區委委員、常委、副書記。

如有情況需要反映的，請於2018年8月2日至2018年8月8日向市委組織部幹部監督科口頭、書面或舉報網站反映。市委組織部在市政務中心A座1樓大廳設立意見箱，聽取幹部群眾意見。

電話：0554—12380；郵政編碼：232001；

舉報網站網址：http://12380.huainan.gov.cn

特此公告

中共淮南市委組織部

2018年8月1日

池州市為在幹部選拔任用工作中進一步擴大民主，廣泛聽取群眾意見，把幹部選好、選准，根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定，現對以下擬任人選（按姓氏筆畫為序，正縣級排列在前）進行公示：

吳 飛，男，漢族，54歲，籍貫安徽貴池、出生地陝西西安，大專學歷，中共黨員，現任市政府副秘書長，擬任市政府辦公室調研員。

吳玉平，男，漢族，52歲，籍貫、出生地安徽貴池，中央黨校大學學歷，中共黨員，現任江南產業集中區黨工委委員、管委會副調研員，擬任江南產業集中區管委會副主任。

唐海洋，男，漢族，48歲，籍貫、出生地江蘇如東，中央黨校大學學歷，中共黨員，現任市財政局副局長、市財政局（國資委）黨委委員，擬任江南產業集中區管委會財金部部長。

韓勝超，男，漢族，54歲，籍貫安徽鳳陽、出生地安徽宿松，在職大學學歷，中共黨員，現任九華山風景區黨工委委員，擬任九華山風景區管委會調研員。

王新兵，男，漢族，48歲，籍貫、出生地安徽貴池，在職大學學歷，中共黨員，現任江南產業集中區市場監督管理局副局長，擬任江南產業集中區管委會副調研員。

方 正，男，漢族，39歲，籍貫、出生地安徽貴池，在職大學學歷，中共黨員，現任貴池區馬衙街道黨工委書記，擬任九華山風景區黨工委委員、政治處主任（副處級）。

裘莉莉，女，漢族，47歲，籍貫、出生地安徽貴池，省委黨校大學學歷，中共黨員，現任九華山風景區黨工委統戰部副部長、管委會宗教局主任科員、副局長，擬任九華山風景區管委會宗教事務管理處處長。

劉 華，女，漢族，47歲，籍貫安徽懷寧、出生地安徽貴池，在職大學學歷，民建會員，現任市財政局社保科科長，擬任市財政局副調研員。

汪建生，男，漢族，51歲，籍貫、出生地安徽貴池，省委黨校研究生學歷，中共黨員，現任江南產業集中區管委會綜合管理部主任科員，擬任江南產業集中區管委會副調研員。

祝和平，男，漢族，47歲，籍貫、出生地安徽青陽，省委黨校大學學歷，中共黨員，現任青陽縣陵陽鎮黨委書記，擬提名為青陽縣政府副縣長人選。

陶能昌，男，漢族，51歲，籍貫、出生地安徽青陽，大專學歷，中共黨員，現任九華山風景區社會保障局局長、社會保障管理中心主任，擬任九華山風景區管委會財政處處長。

黃 平，男，漢族，55歲，籍貫、出生地安徽貴池，中央黨校大學學歷，中共黨員，現任九華山風景區管委會經濟社會發展處（局）副處（局）長，擬提名為九華山風景區人大工委專職副主任（副處級）人選。

盛敏虎，男，漢族，44歲，籍貫、出生地安徽青陽，省委黨校大學學歷，中共黨員，現任九華山風景區九華鄉黨委書記，擬任平天湖風景區黨工委委員、管委會副主任。

如有情況需要反映的，請於2018年8月2日至2018年8月8日向市委組織部幹部監督科（舉報中心）口頭、書面或通過舉報網站反映（電話：0566—12380；郵政編碼：247000；

舉報網站網址：http://chizhou.ahxf.gov.cn/12380

中共池州市委組織部

2018年8月1日