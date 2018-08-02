原標題：近四分之一德國人有移民背景



德國聯邦統計局８月１日公佈的數據顯示，２０１７年約１９３０萬擁有德國國籍的人有移民背景，佔德國總人口近四分之一。

這一佔比與２０１６年相比上升了４.４個百分點，創歷史新高。德國目前總人口為８１７８萬。

德國聯邦統計局調查了大約１％的德國人口后得出上述結果。根據調查方法，本人或其父母中至少有一方在出生時沒有德國國籍，都被算作有移民背景。

在有移民背景的德國人中，土耳其裔是最大群體，人數約２８０萬，佔有移民背景總人數的１４％以上。其次是波蘭裔，佔１０％。俄羅斯裔和哈薩克裔分別佔７％和６％。

由於相對生活富裕、社會安寧和經濟發達，德國近年來吸引了大量移民和難民。然而大量移民和難民的到來，加劇了德國社會中的排外情緒，反移民的右翼民粹主義政治勢力壯大，移民和難民事務成為影響德國國內政治的重要因素。（記者任珂）

(責編：溫慶(實習生)、王欲然)