近四分之一德國人有移民背景北京新浪網 (2018-08-02 14:36)
原標題：近四分之一德國人有移民背景
德國聯邦統計局８月１日公佈的數據顯示，２０１７年約１９３０萬擁有德國國籍的人有移民背景，佔德國總人口近四分之一。
這一佔比與２０１６年相比上升了４.４個百分點，創歷史新高。德國目前總人口為８１７８萬。
德國聯邦統計局調查了大約１％的德國人口后得出上述結果。根據調查方法，本人或其父母中至少有一方在出生時沒有德國國籍，都被算作有移民背景。
在有移民背景的德國人中，土耳其裔是最大群體，人數約２８０萬，佔有移民背景總人數的１４％以上。其次是波蘭裔，佔１０％。俄羅斯裔和哈薩克裔分別佔７％和６％。
由於相對生活富裕、社會安寧和經濟發達，德國近年來吸引了大量移民和難民。然而大量移民和難民的到來，加劇了德國社會中的排外情緒，反移民的右翼民粹主義政治勢力壯大，移民和難民事務成為影響德國國內政治的重要因素。（記者任珂）
(責編：溫慶(實習生)、王欲然)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
台薩斷交？ 中共：非經濟前提乃政治決斷【中廣新聞網】
近百位台灣文化人士結束浙江之旅 冀繼續加強兩岸交流合作【北京新浪網】
習近平將主持2018年中非合作論壇北京峰會並舉行相關活動【北京新浪網】
人大宿舍樓頂突發火災 火已撲滅 無人員傷亡 原因待查【北京新浪網】