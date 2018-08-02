原標題：鍾書閣、朗豪正式進駐重慶中迪廣場歐洲城時尚中心裝修



華龍網8月2日14時訊 時光荏苒，在這個萬物都蓄勢生長的時節里，重慶中迪廣場歐洲城時尚中心有件大事在8月1日發生了。

備受期待的鍾書閣、朗豪國際大飯店正式進場裝修。上午十點，品牌商代表在開發，商管，及物業公司等相關人員引領下完成整體店鋪移交。隨著品牌商鋪的全面啟動，歐洲城時尚中心開啟璀璨倒計時。

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這意味著重慶中迪廣場歐洲城時尚中心，這座面向都市新銳消費人群打造的，集新零售、名品潮牌、主題創意、兒童家庭、文化教育、影音娛樂、特色餐飲於一體的大型購物中心正式啟動了。

全能購物大城，雲集潮流名牌

重慶中迪廣場作為楊家坪時尚潮流聚集地，歐洲城時尚中心總經營面積約16萬方。自項目啟動以來，就一直備受全城關注。其新零售與體驗業態跨界組合模式和豐富多樣的業態組合，讓每一個消費者都對歐洲城時尚中心充滿期待。

而歐洲城時尚中心從新零售、親子樂園到文創主題、影視電競，從名品服飾、美食餐飲到休閑娛樂，打造的一站式商業體，將滿足區域內所有人對新鮮、對時尚的渴望，以及實現區域便捷購物的體驗生活。

隨著鍾書閣、朗豪國際大飯店等主力店品牌的正式進場裝修，其它入駐商家盒馬鮮生、威龍嘉年華家庭娛樂中心、中健銀座、寰亞影城、中時·LCB國際時尚館、五鬥米等也將陸續進場。屆時歐洲城時尚中心將全面開花，為楊家坪經濟注入新活力。

多樣業態體驗，開創全新生活

鍾書閣作為「中國最美網紅書店」，所至之處都會融合當地的文化特色，這次首入重慶也不例外，將用「美」將讀者拉回書店。以優質的圖書、最美的服務和閱讀體驗，讓人們以不同方式觸摸世界的模樣。

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朗豪國際大飯店，秉承以人為本的理念，匠心雕琢細節，臻心規劃空間。打造高端奢華的宴會廳，引進海內外特色美食，無論什麼類型的主題型商務活動、宴會，朗豪都將為消費者營造人生的美好回憶。

此外，重慶中迪廣場歐洲城時尚中心還首次引入威龍嘉年華家庭娛樂中心，為重慶提供一個親子互動遊玩勝地；尊享高端定製的奧斯卡KTV，讓消費者享受非凡的唱娛樂趣；寰亞影城，為消費者帶來極致視聽觀影體驗；全國知名健身品牌中健銀座，呵護消費者的健康，讓消費者悅享健身時光。

融匯匠心，引領新未來

隨著眾多主力店及品牌商鋪的入駐，將給山城帶來最新的潮流元素，更多的潮流物品將為崇尚潮流生活的人們帶來全新的生活模式，提高大眾對時尚的審美品味，滿足人們追求潮流的慾望，讓人從頭到腳煥然一新，變身時尚icon。而這種無需奔波就能輕鬆追趕世界潮流的步伐必將讓越來越多的消費者紛至沓來。

歐洲城時尚中心，以匠心修為，臻心服務消費者的態度，引進不同業態的品牌，滿足不同年齡段客群的多方面需求，旨在帶給消費者不一樣的購物新體驗，禮獻楊家坪一座真正「隨心所欲」的潮流時尚中心，開啟楊家坪不曾出現的全新商業大城。