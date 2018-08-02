原標題：安徽開展殯葬領域專項整治 請讓逝者有尊嚴地安息

記者從安徽省民政廳獲悉，近日省民政廳等13家單位聯合下發《全省殯葬領域突出問題專項整治實施方案》，決定自7月中旬至9月底，由省民政廳、省文明辦、省公安廳等13家單位在全省範圍內聯合開展殯葬領域突出問題專項整治，進一步規範和加強殯葬管理。

根據《全省殯葬領域突出問題專項整治實施方案》，安徽省將重點整治公墓建設運營中存在的超標墓穴、天價墓、活人墓等違法違規行為。

殯葬服務、中介服務及喪葬用品銷售中的違法違規行為也是此次整治的重點。

據悉，安徽全省所有殯儀館、殯儀服務站（中心）、公墓、農村公益性墓地、醫療機構太平間、宗教活動場所骨灰存放設施、喪葬服務及用品製造銷售均納入此次專項整治範圍。

來：新安晚報