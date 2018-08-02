西南大學黨委書記舒立春提名為重慶市教委主任(圖|簡歷)北京新浪網 (2018-08-02 14:41)
原標題：西南大學黨委書記舒立春提名為重慶市教委主任(圖|簡歷)
經濟日報-中國經濟網重慶8月2日綜合報導 據重慶市教育委員會微信公眾號消息，7月28日，市委教育工委、市教委召開幹部大會，宣布市委決定：舒立春同志任市委教育工委書記、提名為市教委主任人選。
據中國經濟網人物庫資料顯示，舒立春，1964年2月生，曾任重慶市教委副主任，2012年8月任重慶大學黨委常務副書記（正局級），去年5月任西南大學黨委書記。
原任重慶市委教育工委書記、市教委主任的趙為糧近日因涉嫌嚴重違紀違法，接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。
舒立春簡歷
舒立春，男，1964年2月生，1985年1月入黨，1988年7月參加工作，重慶大學高電壓技術專業博士研究生畢業，教授。
曾任重慶大學副校長，黨委副書記、副校長，黨委副書記、紀委書記，重慶市教委副主任。
2012年8月任重慶大學黨委常務副書記（正局級）。
2017年5月任西南大學黨委書記。
2018年7月任重慶市委教育工委書記、提名為市教委主任人選。
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