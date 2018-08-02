原標題：北京共享單車實時監管平台預計年底上線



新京報快訊(記者裴劍飛 實習生於越)未來，共享單車企業無序投放、承租人無序停放、行業監管難等問題有望得到解決。記者從北京市交通委獲悉，今年年底前，北京市共享自行車監管與服務平台有望開通運行，可對共享自行車行業實現實時監管。市交通委相關負責人表示，下一步，北京將繼續實行增量限制和減量調控政策。

共享自行車總量由235萬輛下降至191萬輛

去年9月7日，市交通委下發通知落實對共享自行車實施總量調控政策，暫停共享自行車本市的新增投放。同時，對北京市正常運營的共享自行車企業建立車輛投放報告制度，及時約談違規投放企業並責令回收長期不活躍和破損車輛，組織清理違停、違規投放和退市企業的車輛。

目前，北京市共9家共享自行車運營企業，運營車輛總數已控制在191萬輛左右，較去年9月最高峰時的235萬輛下降近兩成，減量效果明顯。據車輛監測數據，在北京局部區域，共享自行車的月活躍度水平不足50%，近一半車輛處在閑置狀態。未來，北京將繼續實行增量限制和減量調控政策。

今年12月監管與服務平台將正式投入使用

市交通委表示，為加強政府對共享自行車企業的有效監管，北京市已搭建了共享自行車監管與服務平台建設，規範企業車輛數據接入，通過平台掌握共享自行車的實時數據，逐步實現對各共享自行車企業車輛的動態監測和日常監管。

據了解，該平台已於2017年底立項並完成立項論證，現已進行項目建設實施階段。期間，市交通委已搭建臨時測試環境，實現共享自行車企業部分數據接入，並先期開展了接入數據質量驗證、統計和車輛周轉率、活躍度等指標的分析工作。

下一步，市交通委將加快推進共享自行車監管與服務平台建設，對車輛運行狀況實施監控，綜合利用共享自行車停放、運行等大數據，分析共享自行車用戶需求，調減重點區域過剩車輛，以平台建設提升管理水平。預計12月正式投入使用。

編輯：溫薷 楊梓銘