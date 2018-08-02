原標題：發改委：上半年鄉村消費品市場佔比達14.4% 要促進農村居民消費梯次升級「提質擴容」 |新京報財訊



新京報快訊(記者 任嬌)8月2日(周四)上午，國家發改委召開專題新聞發佈會，介紹擴大消費有關工作情況並回答記者提問，發改委綜合司巡視員劉宇南介紹，上半年鄉村消費品市場佔比達14.4%，要促進農村居民消費梯次升級。要加快農村吃穿用住行等一般消費的提質擴容，推動電子商務向廣大農村地區進一步延伸和覆蓋，暢通城鄉雙向聯動銷售渠道，鼓勵和支持一些消費新業態、新模式向農村市場拓展。

農村居民消費的潛力持續釋放

今年上半年，我國消費運行總的來看還是平穩的，消費結構持續優化，消費對經濟增長的貢獻率進一步提高，社會消費品零售總額達到18萬億元，同比增長了9.4%，最終消費對經濟增長的貢獻率為78.5%，比上年同期提高了14.2個百分點，成為經濟增長的主要拉動力。

劉宇南介紹，隨著「互聯網+」向更多傳統消費領域持續滲透融合，網購用戶規模不斷擴大，上半年全國網上零售額4.1萬億，增長了30.1%。其中，實物商品零售額3.1萬億元，增長29.8%，增速比社會消費品零售總額高了20.4個百分點，占社會消費品零售總額的比重提高到17.4%，比上年提高了3.6個百分點。此外，農村居民消費的潛力持續釋放。隨著農村地區交通、物流、通信等消費基礎設施進一步完善和電子商務不斷向農村地區延伸覆蓋，鄉村消費品零售總額的增速增長很快，鄉村市場比重逐步提高，上半年鄉村消費品市場零售額比上年增長了10.5%，增速高出城鎮1.3個百分點，鄉村市場佔比達到14.4%，比上年提高了0.1個百分點。

加快農村吃穿用住行等一般消費提質擴容

下一步中國百姓消費升級主要領域在哪些方面?如何促進這些領域的消費進一步滿足百姓的需求?劉宇南介紹，對於中國居民消費的轉型升級怎麼看，社會上有很廣泛的共識。對這個趨勢，大家認為，我們國家居民消費整體已經呈現出從注重量的滿足向追求質的提升，從有形物質產品轉向更多的服務消費、從模仿型排浪式的消費向個性化多樣化消費轉變的趨勢特徵，這是大家有廣泛共識的。所以我覺得，下一步促進消費，就是要圍繞消費升級的方向，努力增加高品質產品和服務供給，切實滿足基本消費，持續提升傳統消費，大力培育新興消費，激發潛在消費，不斷滿足人民日益增長的消費需求。

劉宇南介紹，消費新業態新模式有序發展。要建立健全適應平台模式、共享經濟等創新發展的法律法規，我覺得在這些新業態新模式方面，政府要積極提供一些制度供給，積極培育網路消費、定製消費、體驗消費、智能消費、時尚消費等消費新熱點，鼓勵與消費者體驗、個性化設計、柔性製造等相關產業加快發展。

「促進農村居民消費梯次升級。要加快農村吃穿用住行等一般消費的提質擴容。推動電子商務向廣大農村地區進一步延伸和覆蓋，暢通城鄉雙向聯動銷售渠道，鼓勵和支持一些消費新業態、新模式向農村市場拓展。」劉宇南說，加大農村地區水電路氣、信息等基礎設施建設改造力度，健全農村現代流通網路體系，有效降低農村流動成本。

監管體制不能很好地適應消費新業態新模式迅速發展

「在看到消費平穩運行的同時，我們也要看到，當前消費領域的問題還不少，特別是制約消費擴大和升級的一些體制機制障礙仍是比較突出。」劉宇南舉例，比如，在重點消費領域市場還不能夠有效滿足城鄉居民多層次多樣化的消費需求，監管體制也不能很好的適應消費新業態新模式地迅速發展，質量和標準體系仍然滯後於消費提質擴容需要。

劉宇南介紹，信用體系和消費者權益保護機制還未能有效營造良好的市場環境，消費政策體系尚難以有效支撐居民消費能力的提升和預期的改善。要進一步促進消費，就必須著力破除這些體制機制的障礙。上月初，中央全面深化改革委員會審議通過了關於完善促進消費體制機制的若干意見和三年實施方案。下一步，按照中央部署，發改委將會同有關部門，圍繞完善消費體制機制，進一步釋放居民消費潛力。

編輯：楊梓銘 校對：范錦春