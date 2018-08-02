台灣男子拿走別人飲料罐一口喝下 誤飲強酸致死北京新浪網 (2018-08-02 14:49)
原標題：台灣男子拿走別人飲料罐一口喝下 誤飲強酸致死
中新網8月2日電 據台灣《聯合報》報導，近日，高雄市1名余姓男子隨手拿走路邊摩托車菜籃內的飲料罐，誤以為罐內是別人喝剩下的飲料，便一口喝下肚。不料，罐內是清潔工的除銹劑，他倒地打滾哀叫，送醫后不治。
余姓男子誤將飲料罐內的強酸喝下肚，死於非命。台灣《聯合報》記者林保光/翻攝
警方調查發現，7月25日上午8點多，47歲余姓男子隨手拿走別人摩托車菜籃內的飲料罐后，先放在自己的資源回收廢棄物推車內。不久，他經過案發地，喝下罐內液體，隨即發覺不是飲料，將罐子丟在一旁，趕緊拿出背袋裡的礦泉水猛灌，但還是痛得癱坐后倒地打滾。
附近住戶發現余某痛苦不堪，連忙幫他向119求救，但送醫后仍不治。檢查余某遺體發現，余某的腸胃全已遭強酸腐蝕，死於腐蝕性傷害。
警方找到摩托車車車主，得知車主是大樓清潔工，飲料罐里是他工作時使用的除銹劑，分裝在飲料罐內後放在摩托車菜籃內，不料有人竟會拿去喝。
警方表示，灑出飲料罐的深棕色液體看著就不像飲料，而且，除銹劑是強酸液體，味道也可聞出來，分析死者可能是酒後不察，才把除銹劑誤當飲料喝下肚。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
台薩斷交？ 中共：非經濟前提乃政治決斷【中廣新聞網】
近百位台灣文化人士結束浙江之旅 冀繼續加強兩岸交流合作【北京新浪網】
習近平將主持2018年中非合作論壇北京峰會並舉行相關活動【北京新浪網】
人大宿舍樓頂突發火災 火已撲滅 無人員傷亡 原因待查【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》