原標題：台灣男子拿走別人飲料罐一口喝下 誤飲強酸致死



中新網8月2日電 據台灣《聯合報》報導，近日，高雄市1名余姓男子隨手拿走路邊摩托車菜籃內的飲料罐，誤以為罐內是別人喝剩下的飲料，便一口喝下肚。不料，罐內是清潔工的除銹劑，他倒地打滾哀叫，送醫后不治。

余姓男子誤將飲料罐內的強酸喝下肚，死於非命。台灣《聯合報》記者林保光/翻攝

余姓男子誤將飲料罐內的強酸喝下肚，死於非命。台灣《聯合報》記者林保光/翻攝

警方調查發現，7月25日上午8點多，47歲余姓男子隨手拿走別人摩托車菜籃內的飲料罐后，先放在自己的資源回收廢棄物推車內。不久，他經過案發地，喝下罐內液體，隨即發覺不是飲料，將罐子丟在一旁，趕緊拿出背袋裡的礦泉水猛灌，但還是痛得癱坐后倒地打滾。

附近住戶發現余某痛苦不堪，連忙幫他向119求救，但送醫后仍不治。檢查余某遺體發現，余某的腸胃全已遭強酸腐蝕，死於腐蝕性傷害。

警方找到摩托車車車主，得知車主是大樓清潔工，飲料罐里是他工作時使用的除銹劑，分裝在飲料罐內後放在摩托車菜籃內，不料有人竟會拿去喝。

警方表示，灑出飲料罐的深棕色液體看著就不像飲料，而且，除銹劑是強酸液體，味道也可聞出來，分析死者可能是酒後不察，才把除銹劑誤當飲料喝下肚。