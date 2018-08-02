原標題：美國國會通過2019財年國防預算案



繼眾議院之後，美國參議院８月１日投票通過國防授權法案草案，為美軍在２０１９財年批准７１６３億美元軍費。

參議院當天以８７票支持１０票反對通過這項法案的草案，接下來草案將被移交到白宮由美國總統特朗普簽字生效。

今年早些時候美國國會眾議院和參議院分別通過了各自版本的國防預算案，此後兩院經過協商達成一致，並再次分別投票通過。

這份草案包括基礎預算資金、戰爭資金等。根據預算，美軍將擴軍１５６００人，為服役人員平均漲薪２．６％，並採購１３艘軍艦以及７７架Ｆ－３５戰鬥機。

去年１２月，特朗普簽署２０１８財政年度國防授權法案，授權國防支出總額約７０００億美元。（記者劉陽 孫丁）

(責編：溫慶(實習生)、王欲然)