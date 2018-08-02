原標題：央行系統新高層，曾是華爾街高管

來源：長安街知事

最新消息，證監會主席助理宣昌能任國家外匯管理局副局長。

宣昌能出生於1967年2月，安徽無為人，哲學博士。他此前長期在金融系統工作，經驗豐富。長安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，宣昌能還曾在華爾街一家美國公司任高管。

1988年從中國科技大學科技信息專業畢業后，宣昌能擔任中國科學院政策局助理工程師，1992年赴美留學，獲金融學博士學位，后出任JP摩根（紐約）衍生產品研究部高級分析師。

在美期間，宣昌能一直心系祖國。他讀書時就與一批留美經濟界人士共同發起成立了中國留美金融學會，定期進行學術交流，組織專家回國講學，與中國的一些政府部門建立了對口聯繫，在中美經濟界之間架起了一座橋樑。

「華爾街的分工很細，每個人只接觸金融世界的一小塊。對於專業人士來說，其邊際效應越來越小。但回中國，其施展的空間肯定比在美國大。總結各方面的得失，現在看來，回國要比留在國外強。」宣昌能2000年接受採訪時說。

此後，宣昌能進入證監會任職，歷任證監會規劃發展委員會副局級幹部、委員，證監會機構監管部副主任。2004年調任建行，任重組改制辦公室資深顧問（部門總經理級）、建行董事會秘書等要職。

在建行首批發行次級債券、引進戰略投資者、海外上市的過程中，宣昌能扮演了積極而重要的角色。特別是在建行與花旗集團的引資談判中，宣昌能識破了對方以美國法律法規為託詞的談判策略，使建行擺脫了被動局面。

2006年9月，當時年僅39歲的他向建行董事會遞交了辭呈，放棄了被眾多業內人士看好的機會，轉而赴美擔任J.C佛勞爾斯投資公司董事總經理。

弗勞爾斯專門從事全球金融機構的股權投資，是華爾街最大的金融機構股權投資公司。當時，《經濟觀察報》曾報導稱，宣昌能加盟弗勞爾斯，能充分分享股權投資在中國的機會。

不過兩年後，宣昌能再度回國，出任中國人民銀行總行直屬的正局級研究機構——央行金融研究所所長。次年2月他又轉任央行金融穩定局局長。

金融穩定局是央行系統中責任重大，工作繁重的重要部門，主要職能是統籌金融改革發展和監管，統籌協調貨幣政策和財政政策、產業政策等，增強監管協調的權威性和有效性。

2016年，宣昌能重回證監會，任主席助理。去年底的世界互聯網大會上，他表示，證監會正大力推進依法全面從嚴監管，嚴把資本市場入門關。截至2017年10月底，IPO審核未通過率（包括終止審查和被否決）約為29%，通過終止和否決一批不符合發行條件的企業，凈化市場環境，震懾違法違規行為。

長安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，近期調任央行系統的還有四川副省長朱鶴新。8月1日，央行召開2018年下半年工作電視會議，朱鶴新位列黨委委員。

朱鶴新出生於1968年3月，江蘇啟東人，上海財經大學信息系經濟信息管理系統專業畢業，高級經濟師。他擁有超過20年的銀行任職經歷，外界評價他「經驗豐富，非常務實、接地氣，專業水準非常高。在工作中平易近人，能夠直面問題，解決問題。」

1993年，朱鶴新進入交通銀行工作，曾任交通銀行南京分行行長、江蘇省分行行長、公司業務總監、北京管理部總裁等要職，2013年升任交通銀行副行長，2015年轉任中國銀行，任執行董事、副行長。

2016年，朱鶴新轉任地方政府，擔任四川副省長，分管金融、商務、投資促進、外事僑台、工商行政管理、民營經濟、服務業等工作。協助分管發展改革（含糧食、能源）工作。

去年底，朱鶴新接受《中國金融》雜誌採訪時稱，近年來，隨著國民經濟持續發展和改革開放深入推進，四川省金融業獲得了寶貴的發展機遇，金融總體規模、社會融資規模、金融機構數量、上市公司數量、要素市場等各項綜合指標大幅提升，躍居全國前列，在中西部地區的比較優勢突出。