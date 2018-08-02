經濟日報-中國經濟網北京8月2日訊（記者王婉瑩） 「今年以來，商品房銷售面積增速較去年明顯回落，比去年同期回落了12.8%。受此影響，傢具家裝類的商品銷售增速回落態勢明顯。但綜合服務消費和實物消費總體情況，我國消費仍然保持比較合理的增長速度。」國家發展改革委綜合司巡視員劉宇南今日表示。

？？？ 8月2日，國家發改委就擴大消費有關工作情況舉行新聞發佈會。經濟日報-中國經濟網記者王婉瑩/攝

國家統計局數據顯示，上半年，社會消費品零售總額達到18萬億元，同比增長了9.4%，最終消費對經濟增長的貢獻率為78.5%。

有媒體報導，上半年全國社會消費品零售總額增速較去年同期放緩1個百分點，且半年消費品零售總額增速跌出兩位數，5月份增速創下過去15年來的新低。

雖然我國經濟整體穩中向好，但正值2018年上下半場交接期，社會消費品零售總額增速有所放緩，部分指標出現波動，加之外部環境的不確定性增加，引發了一些擔憂。對此，劉宇南表示，今年上半年，我國消費運行總的來看還是平穩的，消費結構持續優化，消費對經濟增長的貢獻率進一步提高，成為經濟增長的主要拉動力。

此外，「社會消費品零售總額是反映消費情況非常重要的統計指標，但是它主要統計的是居民實物消費，不能完全反映居民服務消費的發展情況。所以，需要全面分析消費運行情況，就不能僅僅看社會消費品零售總額這一個指標。綜合服務消費和實物消費總體情況看，我國消費仍然保持比較合理的增長速度。」

消費結構持續優化 服務消費佔「半壁江山」

「隨著居民收入穩定增長和有效供給不斷增加，居民消費升級的步伐逐步加快」，劉宇南介紹，上半年一些消費升級類的商品增速加快。限額以上單位通訊器材、化妝品類商品分別增長了10.6%和14.2%，高於社會消費品零售總額的整體增速。

而且，服務消費升級勢頭明顯，服務消費的需求持續旺盛，旅遊、文化、體育、養老、家政等服務消費十分活躍。「目前我國服務消費佔居民消費支出的比重已經超過40%，成為消費的『半壁江山』，」劉宇南表示。

數據顯示，今年以來，全國居民人均體育健身活動、旅館住宿支出分別增長了39.3%和37.8%，運動型多用途汽車銷售同比增長了9.7%，增速比基本型的乘用車（轎車）高了4.2個百分點。上半年國內旅遊人數達到28.26億人次，同比增長了11.4%。國內旅遊收入2.45萬億元，增長12.5%，文化娛樂市場十分火爆。全國電影票房320.3億元，觀影人次達到9.01億，分別增長17.8%和15.3%。馬拉松等體育消費勢頭非常強勁，經常性參加體育鍛煉的人口不斷增加。

網上零售繼續保持快速增長 實物商品零售額3.1萬億

隨著「互聯網+」向更多傳統消費領域持續滲透融合，網購用戶規模不斷擴大。劉宇南表示，上半年全國網上零售額4.1萬億，增長了30.1%。其中，實物商品零售額3.1萬億元，增長29.8%，增速比社會消費品零售總額高了20.4個百分點，占社會消費品零售總額的比重提高到17.4%，比上年提高了3.6個百分點。

可見，「反映實物消費的『社會消費零售品總額』增速其實不算低。」劉宇南進一步分析稱，近年來我國消費規模不斷擴大，2017年社會消費品零售總額規模已經達到了36.6萬億元，「可想而知，在這麼大的一個總盤子上，上半年社會消費品零售總額仍然增長9.4%，增速是不低的。」

？？？ 社會消費品零售總額增速回落 受政策和季節性影響

在劉宇南看來，五六月份社會消費品零售總額增速之所以有所回落，除了統計角度外，主要還是受到了一些政策性和季節性因素的影響。「比如進口汽車關稅下調的政策預期，可能使一部分居民出現持幣待購情緒，7月1號下調進口汽車關稅會導致持消費者持幣觀望的情緒加重，出現延期消費現象。從數據來看，5月份、6月份當月汽車類商品銷售同比分別下降1%和7%，如果扣除掉汽車類商品零售短期因素影響之後，實際上社會消費品零售總額5月份增速達到10%左右，6月份接近11%。」

從房地產角度看，住房銷售增速回落，也帶動了住房相關消費的增長放緩。劉宇南稱，今年以來，商品房銷售面積增速較去年明顯回落，上半年同比增長3.3%，比去年同期回落了12.8個百分點。受此影響，傢具家裝類的商品銷售增速回落態勢明顯。

劉宇南認為，季節性因素也導致消費市場出現了短期波動。今年的端午節是在6月份，去年是在5月份，端午節三天假期錯月拉低了5月當月社會消費品零售總額增速。

對於居民消費未來的發展態勢，劉宇南表示，汽車進口關稅下調政策效應將逐步釋放，一些季節性影響也會逐步消除，短期負面影響因素逐步減弱以後，社會消費品零售總額增速應當會出現一定程度的回升。同時，隨著促進消費體制機制的不斷完善，消費產品和服務供給質量不斷提升，消費軟硬環境得到不斷健全，居民消費意願和能力也會逐步提高，這樣就會使居民消費潛力進一步釋放。總的來看，「我們認為我國居民消費仍然會保持平穩增長。」