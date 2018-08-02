原標題：渝北區龍頭寺社區：暑期閱讀分享會讓孩子們「以書會友」



華龍網8月2日14時51分訊（通訊員 金明秀 蔣秋婭）近日，在重慶市渝北區龍塔街道龍頭寺社區的小小圖書室里，總會看到一群孩子圍坐在一起，認認真真地看書。每當看完一本有趣的書後，孩子們還會大聲朗讀自己感興趣的段落，在工作人員的引導下，向小夥伴們分享和交流著自己的讀書心得與體會。

原來，這是龍頭寺社區為了豐富轄區青少年的暑期活動，專門開設的「閱讀分享交流會」，讓孩子們在掌握知識的同時，也能結交到更多有共同愛好的朋友。

據悉，暑假來臨時，社區圖書室在原有圖書的基礎上，又專門添置了60本適合青少年閱讀的圖書，每天向社區學生開放，並在8月的第一個星期開展「閱讀分享交流周」，為了讓孩子們更好地選擇適合自己的圖書，還專門安排了一名大學生志願者擔當專職輔導員，為孩子們推薦書籍，答疑解惑。12歲的小朋友劉金宇興奮的說：「這樣的活動增長了知識，也讓我認識了很多朋友，明天我還要來這裏讀書。」

社區負責人說：「通過這次『閱讀分享交流周』，不僅幫助青少年學會合理安排暑假時間，培養良好的讀書習慣，更是以讀書活動為載體，為原本陌生的孩子們搭建起友誼的橋樑。」