原標題：渝北區龍山路社區宣傳活動進網格 惠民政策暖人心



華龍網8月2日14時47分訊（通訊員 蔣維薇 胡莉蘋 萬永飛）為了讓居民更好的了解社保相關政策，確保惠民政策真正落到實處，8月1日上午，重慶市渝北區龍山街道龍山路社區在宜居家園網格開展了社保政策宣傳活動。

活動現場發放失業保險待遇領取須知、就業創業補助政策等宣傳資料200餘份，並採用上門入戶的方式為社區15戶低保戶送去了居民養老保險代繳政策且現場答疑，真真讓居民感受到了實惠。

社區工作者在低保戶家中宣傳惠民政策，解疑答惑。通訊員 萬永飛 攝

低保戶鄭女士表示：「這個居民養老保險代繳政策確實不錯，像我們這種經濟困難家庭，沒錢交養老保險，以後養老都困難，現在有了這個代繳政策，也減輕一點負擔了」。

據悉，此次活動旨在通過這種接地氣、貼民心的宣傳方式，提高居民對惠民政策的了解和關注，讓居民享受到更多的救助和關懷。