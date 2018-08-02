渝北區龍脊新村社區開展青少年暑期實踐活動北京新浪網 (2018-08-02 14:59)
原標題：渝北區龍脊新村社區開展青少年暑期實踐活動
華龍網8月2日14時47分訊（通訊員 蔣維薇 黃文靜）為進一步提高青少年消防安全意識，加強消防安全工作，8月1日上午，重慶市渝北區龍山街道龍脊新村社區團委、市民學校、婦聯組織青少年在轄區開展了關於學習消防知識的暑期實踐活動。
龍山街道龍脊新村社區開展青少年消防知識暑期實踐活動。通訊員 黃文靜 攝
首先，由駐轄區民警給青少年進行了火災自救常識的講解和普及。其次，社區工作人員帶大家來到轄區網吧，進行了滅火器壓力表不同顏色的指示講解，教大家怎樣辨別保質期內滅火器和過期滅火器。然後再通過一些簡單易懂的圖片和親自操作為小朋友演示正確使用滅火器，並邀請了2名小朋友給大家示範使用滅火器的3個步驟，讓他們掌握了滅火器的使用方法，為處理突發火災打下了良好基礎。
通過本次活動的開展，不僅讓青少年掌握了消防基本常識，提高了用火安全意識，同時提高了抗禦火災的能力，為大家積累了「實戰」經驗。
關鍵字：
上一則：土耳其稱將立即報復美國制裁措施
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
台薩斷交？ 中共：非經濟前提乃政治決斷【中廣新聞網】
近百位台灣文化人士結束浙江之旅 冀繼續加強兩岸交流合作【北京新浪網】
習近平將主持2018年中非合作論壇北京峰會並舉行相關活動【北京新浪網】
人大宿舍樓頂突發火災 火已撲滅 無人員傷亡 原因待查【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》