原標題：渝北區龍脊新村社區開展青少年暑期實踐活動



華龍網8月2日14時47分訊（通訊員 蔣維薇 黃文靜）為進一步提高青少年消防安全意識，加強消防安全工作，8月1日上午，重慶市渝北區龍山街道龍脊新村社區團委、市民學校、婦聯組織青少年在轄區開展了關於學習消防知識的暑期實踐活動。

龍山街道龍脊新村社區開展青少年消防知識暑期實踐活動。通訊員 黃文靜 攝

首先，由駐轄區民警給青少年進行了火災自救常識的講解和普及。其次，社區工作人員帶大家來到轄區網吧，進行了滅火器壓力表不同顏色的指示講解，教大家怎樣辨別保質期內滅火器和過期滅火器。然後再通過一些簡單易懂的圖片和親自操作為小朋友演示正確使用滅火器，並邀請了2名小朋友給大家示範使用滅火器的3個步驟，讓他們掌握了滅火器的使用方法，為處理突發火災打下了良好基礎。

通過本次活動的開展，不僅讓青少年掌握了消防基本常識，提高了用火安全意識，同時提高了抗禦火災的能力，為大家積累了「實戰」經驗。