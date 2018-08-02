（中央社記者黃自強新加坡2日專電）新加坡去年赴台觀光旅遊人數突破42萬人，觀光局駐新加坡辦事處決定打鐵趁熱衝人氣，在星國重要地鐵轉運站設立祼眼3D互動式廣告，吸引更多新加坡人赴台旅遊。



觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天告訴中央社記者，新加坡位居東南亞交通樞紐，聚集大批人潮，新加坡地鐵站更是本地上班族與外籍人士重要的大眾交通工具。



他指出，新加坡去年赴台觀光旅遊人數突破42萬人，觀光局為更上層樓，不僅在多美哥地鐵站（Dhoby Ghaut）設立祼眼3D互動式廣告，同時也在觀光客集聚的牛車水（Chinatown）、港灣站（HarbourFront）設立廣告看板。



他以新加坡多美哥地鐵站為例，說明每個月平均利用這個地鐵站轉乘人數就多達1150萬人次，設立祼眼3D的互動式廣告也能有效吸引通勤族目光，對宣傳赴台旅遊有極大行銷助益。



觀光局駐新加坡辦事處今年成立40週年，駐星辦事處1978年成立之初，新加坡赴台觀光旅遊人數只有4萬人，但經台灣各界努力，新加坡赴台人數不斷向上攀升，2017年首度突破42萬人次，凸顯在觀光新南向政策中扮演的重要角色。（編輯：紀錦玲）1070802