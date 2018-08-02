人民網北京8月2日電 針對下半年物價走勢等話題，在今日召開的新聞發佈會上，國家發改委價格司司長岳修虎指出，下半年我國物價保持平穩具備堅實的基礎，仍將會在溫和區間運行。

當提及近期部分地區由於洪澇災害，具體的民生商品的價格在不斷上漲時，岳修虎表示，民生無小事，發改委下發了關於加強汛期重點商品保供穩價工作的緊急通知，要求各級發展改革部門、價格主管部門立即行動起來，做好汛期穩價安民工作。

汛期會嚴厲打擊變相漲價、哄抬物價等價格違法行為

據岳修虎介紹，進入汛期以後，有不少地方遭遇了強降雨、颱風等惡劣天氣，部分地區還發生了比較嚴重的洪澇災害，蔬菜、瓜果的生產運輸受到了比較大的影響，價格出現了明顯的上漲，影響了城鄉居民的生活。比如，最近四川因為連續遭受暴雨天氣，近三周全省主要蔬菜品種平均價格累計上漲了11.7%，受災比較重的內江市累計上漲了16.5%。

岳修虎表示，要具體做到以下五點保障汛期重點商品保供穩價工作：

一是要密切跟蹤糧油肉蛋奶菜這些重要民生商品的價格變化，遭遇惡劣天氣和自然災害的省份，要立即啟動市場價格應急監測機制。

二是要充分了解市場供應情況，根據情況及時啟動汛期應急保供穩價工作預案，確保重點商品市場不斷檔、不脫銷。

三是是積極配合有關部門，抓好災后農產品生產恢復工作，以穩定後期的市場供應。

四是配合有關部門，依法嚴厲打擊趁惡劣天氣、自然災害之機串通漲價、變相漲價、哄抬物價等價格違法行為。

五是要保障困難群體的基本生活，物價上漲觸發物價補貼聯動機制的，要及時啟動，向困難群眾發放價格臨時補貼。

下半年物價有望繼續保持在合理區間運行

針對下半年的物價走勢情況，岳修虎坦言，下半年物價有望繼續保持在合理區間運行。主要體現在三方面：

一是從宏觀層面看，我國經濟有望延續穩中向好的態勢，金融環境總體穩定，產業結構、消費結構升級步伐加快，新動能不斷增強，這些因素決定了總供需將保持基本平衡。從宏觀層面看，物價保持平穩運行有堅實的基礎。

二是從商品層面看，我國工農業生產穩定，重要的民生商品、工業品供給充裕，糧食穩產豐產，生豬產能處在高位，大豆等油料作物種植面積有所擴大；工業消費品產能充裕，市場競爭程度高。服務業發展速度快，但今年以來價格漲勢趨於平穩。

三是從調控能力看，改革開放40年來，在宏觀調控方面積累了豐富的經驗，糧食、食用植物油等重要的民生商品以及能源、金屬等基礎原材料的儲備調節制度不斷完善，完全有能力應對外部環境變化帶來的影響。

岳修虎指出，下半年，按照黨中央、國務院決策部署，在穩價安民方面將主要做好四個方面工作：一是加強市場價格監測預警，密切跟蹤價格總水平、重要商品價格變化，及時發現苗頭性、傾向性和潛在性問題，進行預警。

二是加強市場調節調控，根據市場供需和價格變化，完善保供穩價工作機制，不斷創新和改善調控方式，確保重點商品的市場供應和價格穩定。

三是加強市場價格監管，配合有關部門依法嚴厲打擊價格違法行為，維護市場正常秩序。

四是抓好睏難群眾生活保障工作，這是價格工作中非常重要的一項。認真執行好物價補貼聯動機制，根據價格上漲情況及時啟動聯動機制，向困難群眾發放價格臨時補貼，有效保障困難群眾的基本生活。

(責編：李楠樺、仝宗莉)