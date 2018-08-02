？？樂居財經訊 王帥 8月2日，2018博鰲房地產論壇第一場全體大會召開，本次會議主題為「宏觀篇：改革四十年與房地產」。

？？中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱先生在現場表示，1998年我們的住房改革，成就了這20年的發展。我們可以提高政府公租房的比重，但是千萬不能再回到政府大包大攬，完全由政府提供住房的體制。

？？這個體制下，且不說我們等一輩子排隊分房，你就想想房子的質量，這20年來我們的房子越蓋越好，這不是在替大家說好話，中國這個現象還不突出，你們可以看看俄羅斯，他們過去蓋的那些房子，蘇聯時代蓋的房子一年比一年差，一年蓋的比一年醜，我們已經走到現在，我們一定要堅持主要以市場化發展住房的方向。

？？我們改革40年，住房改革20年，我們應該還是看到這20年改革的成就。現在年輕人不知道這些，他們又有買房的壓力，覺得都由政府提供不都好了嗎？所以很多思潮、很多觀點，有人用意識形態來解釋，其實有的不是意識形態，而是在經濟矛盾的產生中，會有不同的看法，我們要重視這些問題，來更好地發展。