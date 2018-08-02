新浪外匯訊，牛匯8月2日訊——投資者於8月2日需重點關注19：00的英國央行利率決議、19：30的英國央行行長卡尼講話。此外，還需關注09：30的澳大利亞6月進口、出口月率，20：30的美國截至7月28日當周初請失業金人數，22：00的美國6月耐用品訂單月率終值和美國6月工廠訂單月率等數據。

周四（8月2日）投資者需重點關注19：00的英國央行利率決議、19：30的英國央行行長卡尼講話。此外，還需關注09：30的澳大利亞6月進口、出口月率，20：30的美國截至7月28日當周初請失業金人數，22：00的美國6月耐用品訂單月率終值和美國6月工廠訂單月率。

行情回顧

周三美元上漲，因美聯儲雖維持利率不變，但稱經濟強勁，市場預期9月加息幾乎是「板上釘釘」。因美元走強，金價周三下跌。

全球投行觀點匯總

野村證券：收益率曲線波動增加，日元價格將持續走低；

野村證券分析師稱，日本央行向市場展示了一個明確的信息：隨著收益率曲線波動的增加，如其預期的一樣，日元價格將持續走低；日本央行決定允許10年期收益目標波動範圍擴寬，但是日本央行在其他領域與市場的溝通措辭仍然相當鴿派；關於新的前瞻指引，在保持日本國債收益率方面尤其溫和，日本央行行長黑田東彥傳達新的交易範圍比預期更加清晰，在新的政策框架上似乎沒有什麼不確定性；日元對其他主要貨幣，應該保持相對疲軟。

摩根大通：美元漲勢已到盡頭，歐元料將上漲；

摩根大通私人銀行分析師Robert Lynch認為，鑒於美國經濟的大部分利好消息以及利率上升已經反映到美元匯率中，認為美元應會走弱；歐元區數據可能會改善，預計歐元兌美元到年底將升至1.20美元，明年年中達到1.25美元；預計美元兌日元到2018年底將報108。

荷蘭合作銀行：歐元/美元中期看跌長期看漲，貨幣政策是關鍵；

荷蘭合作銀行高級策略師Jane Foley表示，7月份歐元/美元保持在狹窄的1.1575至1.1791間波動，平均值集中於1.1686，但總體來看，美元將在未來數月內美元將優於歐元，預期2019年下半年歐元/美元將隨著歐洲央行開始加息周期而走強。美元的中期預期正面，歐元/美元可能在未來六個月里跌至1.14，預期歐元/美元在12-18個月內將表現更加強勁。