股東失聯，「最像711」的便利店轟然倒塌！壓垮它的不是房租，而是…

P2P平台的「暴雷」還沒完，而且已經蔓延到了實體行業。在北京，有一個7-Eleven前高管創立的便利店品牌，3年瘋狂擴張到了168家。近日，這家便利店的門店突然集體關門歇業，原因是，其背後的資方受到警方調查，公司的賬戶遭凍結。

今天（8月2日），據《第一財經》、《北京商報》、《北京青年報》等多家媒體報導，北京鄰家便利店168家門店陸續關閉。與此同時，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者走訪發現，北京多個城區的鄰家便利店已經停業。

究其原因，是因為鄰家便利店的經營方鄰里家（北京）商貿有限公司（以下簡稱「鄰里家」的一封告知函。告知函稱：

由於鄰里家（北京）商貿有限公司背後唯一出資方受到上海警方調查，導致公司銀戶賬戶被凍結。因為公司處於發展階段，尚未真正實現盈利，依舊需要投資方注資經營，靠店鋪自身銷售收入仍然入不敷出，且目前公司賬戶已被部分供應商訴訟至法院進行了財產保全，賬戶資金已被凍結，公司賬戶內已無可支配資金。

故，公司定於2018年8月1日起，停止總部各項業務，定於2018年8月1日起陸續停止店鋪營業。

由前7-Eleven北京高管創立

3年開出168家門店

公開信息顯示，鄰里家成立於2015年4月。2015年，全球知名連鎖便利店7-Eleven北京的高管王紫帶著近30位管理層集體離職，創立了鄰家便利店品牌。據北京商報報導，王紫目前是便利蜂運營CEO。創立鄰家便利店后，王紫因與投資方產生分歧，帶領團隊轉而加入便利蜂。

鄰家便利店的異軍突起，讓業界吃驚，而且，它還被稱作「最像7-Eleven的國內便利店」。2015年7月在北京朝陽門附近開設第一家店至今，鄰家便利店在北京市場已經有168家門店。

儘管便利店行業受到資本熱捧，但行業競爭也非常慘烈。中國連鎖經營協會發佈的《2018中國便利店報告》顯示，便利店的運營成本正在快速上升，主要原因是租金和人工，其中房租成本上升18%，水電成本上升6.9%，人工成本上升12%。

但是，從鄰里家發出的告知函中可見，壓垮鄰家便利店的並不是業績壓力和運營成本，而是背後唯一出資方出現了問題。

「鄰里家」在告知函中還表示：由於至今無法與公司法人和股東取得聯繫，無法申請公司破產清算，對於貴司（供應商）與鄰里家（北京）商貿有限公司之間的債務債權，請通過法律途徑進行訴訟保權，待警方下一步處理。

就鄰家便利店停業一事，每日經濟新聞記者獨家採訪了鄰家便利店其中一位持股股東。他表示，因為只是挂名持股，並不涉及企業實際運營，對於鄰家便利店的倒閉糾紛也是近兩天才獲悉。同時，他表示，現在已經有很多供應商找到他這裏要求解決問題，但他也只能協助溝通給出一些自己掌握的信息。他在嘗試聯繫鄰家便利店的實際運營者了解情況，但是對方始終沒有回覆信息。不過，有關實際運營者的相關信息，他並未透露。

「唯一出資方」是誰？

那麼，鄰里家所說的「唯一出資方」到底是誰呢？

每經小編通過天眼查發現，目前鄰里家有三位股東，韓磊、賈衛平兩位自然人分別持股41.26%、機構股東錦雲（深圳）股權投資有限公司持股17.49%。其中，韓磊是法定代表人和公司經理，賈衛平為執行董事。

其中，韓磊的名下沒有其它註冊公司，而錦雲（深圳）股權投資有限公司只有兩位自然人股東張正龍和柯佩珊，且他們名下也沒有其他註冊公司。

但是，從鄰里家的另一股東賈衛平以及擔任鄰里家監事的項建安，則與一家著名的P2P平台相聯繫——善林金融。

除了在鄰里家有交集，賈衛平和項建安兩人還共同設立了「天津金奕互聯科技發展有限公司」。

而項建安還是「北京萬卓智匯商貿有限公司」的股東和董事，占股40%。持有另外60%股份的是高通盛融財富投資集團有限公司（以下簡稱「高通盛融」）。陳駿是高通盛融的法定代表人和董事長。

從這家高通盛融，可以發現今年的一起「涉嫌非法吸收公眾存款」案件。

4月24日晚間，上海市公安局官方微博「警民直通車-上海」發佈通知：

2018年4月9日，善林金融實際控制人周伯雲向上海市公安局浦東分局自首，稱公司在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。

上海警方公告稱，善林金融通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品，吸收社會大眾資金形成資金池，供周伯雲等人任意使用，涉嫌非法吸收公眾存款，涉案金額600多億元。

在周伯雲的一系列股權投資運作中，高通盛融發揮了重要作用。據「券商中國」報導，作為周伯雲對外布局投資的重要平台，高通盛融投資控股企業31家，涉及房地產、汽車製造業等多項資金密集型的產業投資。

高通盛融2013年註冊成立，周伯云為創始股東，后曾長期擔任董事長，不過，工商信息顯示周伯雲在2016年11月作為投資人身份退出了該公司。4月17日，上海公安局浦東分局凍結高通盛融財富投資集團有限公司價值3.589億元股權，凍結期限為2年。

每日經濟新聞記者撥打了鄰家便利店官網電話，但截至發稿前始終無人接聽。另根據告知函中提供的韓磊的聯繫方式，記者多次嘗試撥打電話，但對方始終處於關機狀態。

對於此次鄰家便利店出現的倒閉風波，有零售行業從業者接受每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者採訪表示，該店是因為資金方出現了問題，這在便利店行業中只是個案。「但在這也給想掙快錢的零售企業提了個醒」。該人士同時認為，從鄰家自身發展和當前便利店行業熱度及前景來看，一般企業拿錢應該不難，但由於鄰家股東涉及司法糾紛，要想重新找接盤人可能相對會複雜一些。

記者 | 李卓 實習記者| 陳克遠 編輯 | 王嘉琦