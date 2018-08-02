新浪財經訊 日前，中國裁判文書網發佈了牛犇、甘沖沖等薦股詐騙案的二審刑事裁定書。牛犇、甘沖沖、謝飛及周雷設立公司，並招募客服人員被告人楊中輝、朱軍偉以及銷售人員，虛構公司具有證券專業從業人員，掌握股市內幕信息等虛假事實，向客戶推薦股票，騙取錢款，牛犇、甘沖沖、謝飛的詐騙數額為480.8萬元；被告人朱軍偉、楊中輝的詐騙數額為282.28萬元，均係數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。

萬榮縣人民法院審理萬榮縣人民檢察院指控原審被告人牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝犯詐騙罪一案，已於2017年10月25日作出（2017）晉0822刑初28號刑事判決。判后，萬榮縣人民檢察院向本院提出抗訴，原審被告人牛犇、甘沖沖、謝飛向本院提起上訴。

經運城市中級人民法院二審，查明的事實與一審查明一致。

2015年11月份，經被告人牛犇提議、被告人甘沖沖、謝飛與周雷共同預謀成立一推薦股票公司，並商定公司主要由被告人牛犇和周雷投資，被告人牛犇負責公司的銷售，被告人謝飛負責公司的客戶服務，被告人甘沖沖主要負責公司有關對外事務的辦理。同時約定「公司分紅」被告人牛犇佔50%，謝飛佔20%（公司成立第一個月，謝飛佔15%），周雷和甘沖沖各佔15%。公司日常經營主要由牛犇和謝飛負責。

之後，由被告人甘沖沖提供了名為「李某2」的身份證，被告人牛犇與周雷利用李某2身份證通過鄭州三元財物管理有限公司代理在鄭州市二七區工商局註冊成立了「鄭州大洪源信息技術有限公司」，法定代表人登記為「李某2」，公司經營範圍是：計算機軟體的技術開發、技術諮詢、技術服務。同時被告人牛犇在互聯網上建立大洪源財經網站，在公司簡介上發佈「大洪源財經是一家專業的證券服務信息機構，專注於證券投資多年，擁有一批高素質的研究、分析、操作專業人士」等虛假信息。

同時，被告人牛犇等租用鄭州市二七區的一套住宅等作為公司辦公場所，並雇傭了多名員工。首先由銷售人員在網上建立QQ群並將他人加入其QQ群，再將從財經網上看到的股票建倉信息、以及客戶和客服的對話截圖、客戶盈利股票交割單，還有宣傳公司有專業人員，保證客戶盈利等信息發佈到QQ群內，吸引客戶發言，並藉此向客戶介紹公司及公司所提供的服務，進而使客戶願意成為公司的會員，向公司交納32000元、65000元、96000元不等的會員費。之後銷售人員再將客戶的資料發給客服人員，由客服人員給客戶推薦股票併發送股票大盤走勢分析等信息。

公司成立之初，客服負責人及客服人員是被告人謝飛一人擔任，2016年3月初經被告人謝飛介紹，被告人楊中輝、朱軍偉先後進入公司成為客服人員。公司規定銷售隊長底薪每月2000元，加上團隊業績（會員費）1%-2%的提成，銷售隊員底薪是1600元，按照業績（會員費）20%-30%進行提成。客服人員每月工資6000元。

還查明，被告人牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝及其員工均不具有股票從業資質，其向客戶提供的信息均是從財經網上等處所下載。自2015年11月6日該公司開始運營至2016年5月該公司被公安機關查處，被告人牛犇等人通過李某2工行卡、中信銀行卡、段某中信銀行卡共收取會員費480.3萬元；其中2016年3月至案發收取會員費282.28萬元。所收取的會員費除支付公司人工工資、提成及其他開支外，由被告人牛犇、甘沖沖、謝飛、及同案犯周雷等人予以分贓。

運城市中級人民法院駁回上訴，維持原判。判決如下：

一、被告人牛犇犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，並處罰金五十萬元。被告人甘沖沖犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，並處罰金二十萬元。被告人謝飛犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，並處罰金二十萬元。被告人楊中輝犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年並處罰金二萬元已繳納。被告人朱軍偉犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金二萬元。

二、隨案移送的電腦顯示屏、鍵盤、滑鼠各39個、桌子39張等予以沒收，上繳國庫。

三、隨案移送的人民幣9202元及凍結的李某2工商銀行卡、中信銀行卡、段某中信銀行卡的款項共計374684.03萬元分別發還給被害人。

四、繼續追繳被告人牛犇、甘沖沖、謝飛的非法所得4368315.97元，部分予以發還被害人，其餘3799200元上繳國庫。