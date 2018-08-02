新華社新加坡８月２日電（記者李曉渝）第５１屆東盟外長會議２日在新加坡開幕。新加坡總理李顯龍在開幕式上致辭時表示，開放、包容、以東盟為中心的地區架構一直支持著本地區的和平與穩定，東盟各國必須繼續對這一架構進行強化。

他說，東盟各國必須團結一致，努力保持凝聚力和效能，使東盟能夠繼續發揮作用，為各成員國和夥伴提供價值。他還建議東盟各國在經濟一體化與充分利用技術加強相互聯繫兩個方面加強合作。

談到經濟一體化，李顯龍說，很高興看到東盟各國正力爭在今年年底前結束區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）談判。他說，ＲＣＥＰ將會形成一個國內生產總值（ＧＤＰ）總和約佔目前世界年度ＧＤＰ三分之一的貿易集團。ＲＣＥＰ與同樣有望達成的東盟－歐盟全面航空運輸協議在談成后將共同釋放東盟承諾貿易自由化與經濟一體化的明確信號。

李顯龍還說，一直以來支撐東盟增長和繁榮的基礎是基於規則的多邊貿易體系，而這一體系正在承受壓力。他說，對於東盟來說，重要的是要繼續支持多邊體系，並且和志同道合的夥伴一起加強合作。

新加坡外長維文在儀式上表示，東盟未來將繼續堅持東盟團結和中心地位等核心原則，保持開放、包容、基於規則的地區架構。與此同時，東盟將加大共同體建設力度，同時加強在智慧城市、電子商務等新領域的合作。此外，東盟還將通過完成ＲＣＥＰ談判等舉措證明自由貿易和經濟一體化的益處。

第５１屆東盟外長會議及相關會議７月３０日至８月４日在新加坡舉行。