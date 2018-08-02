新浪外匯訊，國際現貨黃金周三（8月1日）亞市早盤開於1223.80美元/盎司后，金價上漲，錄得日內高點1224.77美元/盎司後轉跌，金價震蕩下行。歐市金價起伏不定，觸及低位后反彈，但漲勢未能持久再轉轉跌。美市金價加大跌幅，盤中出現跳水行情，金價大幅下挫，觸及低位后反彈，但不久又再度轉跌，刷新前低，錄得日內低點1216.16美元/盎司后反彈，終收於1217.70美元/盎司，金價仍運行在1220下方。

黃金分析：美聯儲周三發佈的利率決定符合市場預期，黃金受到短暫提振，一度縮減日內跌幅，但整體弱勢並沒有得到扭轉。目前黃金仍處於看跌趨勢之中，美聯儲未來的兩次加息對金價的上漲仍是制約。新的中美貿易爭端中，黃金並沒有成為避險的首選資產，相反的是，美元卻成為了市場的避風港。黃金走勢仍處於全面的跌勢之中，金價仍受阻於220關口，後市支撐區域在1211-1215一線，若跌破此支撐線，金價將考驗去年7月低點1204.9及1200大關。 上行阻力在1220及1230一線。

技術分析：現貨黃金繼續維持低位盤整震蕩趨勢。美國經濟數據向好加上美聯儲偏鷹使得金價承壓。不過金價目前依舊震蕩交投於收斂三角區間中，隨著美元指數回落風險加劇，料非農數據出台之前金價將繼續保持區間震蕩走勢。技術指標目前走勢依舊較為消極，儘管MACD上行動能溫和增強，但是RSI以及MA均線都持續回落，這使得金價下跌的風險加劇。

4小時圖顯示，金價在收斂三角下軌附近受到支撐之後溫和反彈，RSI目前止跌，現震蕩交投於中軸下方附近，儘管MA均線以及MACD走勢都較為承壓，但是目前KD指標已經跌至超賣水平，且跌勢暫緩，而1小時圖顯示KD指標自超賣水平反彈，這暗示金價短線有反彈的空間。今日上阻力1220-1222，下方支撐1215-1212操作上皓月譽金建議逢高做空。

8.2黃金操作建議：

#1、反彈1222空單進場，止損4美金，目標1215；破位下看1211一線；

#2、不破1215多單進場，止損3美金，目標1220；