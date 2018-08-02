新浪外匯訊，昨天我們強調如果ADP數據超過15-20W區間，可能會讓黃金產生較大波幅，然而本次數據公佈顯示21.9W遠遠超過我們設置的區間，屬於大幅利空，黃金本應該乘勢追擊，但結果卻表現的非常平靜，連一點浪花都未激起。真可謂蹊蹺，好歹是非農的前沿數據，最起碼給出幾個點。真不知道這樣的走勢究竟意欲何為。但對於接下的操作我們不可掉以輕心，需防止走勢后發制人，暫時觀望為好。

然而一等就是一兩個小時，在期間雖然下行速度較為緩慢，但下跌的行情還是走出來了。雖然沒有達到我們的預判值，試探1215，但也對1218支撐位做過一次試探。這樣對於本周五的非農，我們就能更好的參考。接下來的走勢並未翻出太大浪花，就算凌晨公佈的利率決議顯示鷹派，也只是下破1218，對1215做了一次試探，就沒有音訊。最終收於1216附近，日線以一根實體小陰結束走勢。

突破了1218-25小區間，但對於大區間1215-25並未形成破位，在昨天曾莫哲建議中就給過指引，下方如果確定破位，只有先攻破大區間，並延續兩個點以上才算破位，如果沒有出現，那麼區間震蕩依然還要繼續前進。對於昨天1218/19進場的多單，可以繼續保留。

凌晨利率決議顯示：美聯儲如預期按兵不動，在8月將聯邦基金利率目標區間維持在1.75%-2%，符合市場預期。本次會議聲明較為鷹派，委員會一致同意維持利率不變，確認了漸進加息路徑，並罕見地將對經濟增速的看法由「穩健」改為「強勁」。美聯儲重申預計進一步漸進加息將與經濟活動持續擴張、就業市場強勁以及2%的中期通脹目標一致，由於上周的GDP增長樂觀，加上小非農就業繁榮，所以本次最大亮點就是經濟強勁增長，同時進一步持續加息，這顯然和特朗普要求控制節奏相違背。所以公佈消息后美元沒有快速上漲，而是先下跌最後象徵性反彈。這樣也導致黃金的走勢也較為平靜。

今天周四市場依然不平靜，英國央行於19：00公佈的決策決定，19：30英國央行行長卡尼還將召開新聞發佈會。近期英鎊兌美元、英鎊兌歐元都正在持續下跌，隨著英國央行8月利率決議的漸漸逼近，市場對利率上升的預期反而越來越高。根據曾莫哲統計，目前英鎊平均漲幅已經達到可以加息的水平。而若是此次加息板上釘釘，這將會是金融危機之後英國央行的第二次加息。這將導致英鎊十分強勢，而美元則會因此受到壓力，而與美元負相關的黃金將會受到利好。

但是值得注意的一點是目前由於脫歐分期正處於動蕩的英國政局，或許也會給英鎊的後市增加一定的變數，從而引發美元、黃金的變化。除了這個消息之外，還有一系列的經濟數據需要市場緊盯，如：美國至7月28日當周初請失業金人數（萬人），美國6月工廠訂單月率。黃金的契機昨天放了鴿子，今天是否會形成呢？

再結合技術面來看，日線低位震蕩仍在持續，呈陰陽循環規律，隔日並沒有延續前一交易日探底回升走勢，本周二下探1214附近迎來報復心反彈，直接衝擊1228位置，以小陽線收尾。而隔日周三直接承壓下行，並未延續反彈，且以光腳陰線收尾。若是根據此規律今日或將反彈收陽，畢竟還是震蕩局勢，只有跌破了1211這個年度低位后局勢才能明朗。現在5日-10日均線保持死叉下行壓制1220-24位置，也是我們今日需要關注的阻力點；雖然現在局勢偏弱，但MACD還是紅柱能運行狀態，今日多頭還是有希望反攻。

四小時方面觸及1214低位迎來連陽強勢上漲，並且是衝擊1228高位，但好景不長受阻1228再次震蕩回落，並且是再次跌破1218-19這個支撐點至1215附近。布林帶下軌出現向下開口運行，就看今日亞盤能否上漲拉平下軌繼續震蕩，現在從震蕩局勢而言當前有所好轉，運行在1219附近，目前就看是否還再次以1218形成支撐進行向上震蕩，如果形成，今天上行依然是希望。上方關注1222-25附近阻力，下方關注1215-1211支撐，區間暫時未破，操作依然震蕩思路。

今日操作重點關注尾盤最後一次反抽高點1221/22，這裏作為今日的多空分水嶺，亞歐盤承壓不破則布局空單，下行延續空頭的概率較大，向下看1215和1211的前期低點支撐。如亞歐盤重新站穩，特別是價格站上1222，空單就不建議操作，依託1220繼續多單布局，上方關注1225、1228的一線目標。昨天的多單上方強調，依然可以繼續持有。非農前黃金走震蕩的概率極大，建議以短線布局為主。