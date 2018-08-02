中國經濟網北京8月2日訊 今日，申萬宏源就《中利集團百億收購 財務顧問申萬宏源發研報王婆賣瓜》報導給出核查說明，申萬宏源表示，公司於2月9日發佈證券研究報告《中利集團（002309）點評：增資入股比克動力，進軍新能源動力電池》后，至今未再發佈涉及中利集團的研究報告，整體情況依法合規。

申萬宏源在核查說明中表示，中利集團2018年2月5日開市起停牌。2月8日，中利集團發佈《關於對外投資暨增資深圳市比克動力電池有限公司的公告》。2月24日，中利集團發佈《關於重大資產重組停牌公告》， 其中「公司和擬聘請的獨立財務顧問申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、法律顧問國浩律師（南京）事務所、天衡會計師事務所（特殊普通合夥）、上海東洲資產評估有限公司等中介機構將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定積極、有序地開展盡調、審計、評估等各項工作」首次披露擬聘請申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司為獨立財務顧問。

申萬宏源稱公司建立了信息隔離牆制度與防範利益衝突機制，遵循信息隔離牆的監管要求，在2月9日發佈證券研究報告《中利集團（002309）點評：增資入股比克動力，進軍新能源動力電池》，之後至今未再發佈涉及中利集團的研究報告，整體情況依法合規。

申萬宏源表示歡迎媒體報導和監督，希望與媒體共同促進我國證券市場的健康穩定發展，維護投資者的切身利益。