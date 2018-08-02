新浪外匯訊，美聯儲宣布維持現有利率不變，這符合市場預期，黃金得到短暫的提振，然而FOMC卻罕見地用「強勁」表達對美國經濟形勢的看好，市場普遍認為9月份將加息一次，這對黃金價格就是一種制約，再加上目前黃金仍處於看跌趨勢中，尾盤金價大幅下挫，錄得日內低點1215附近。

FOMC聲明稱維持聯邦基金利率目標區間在1.75-2%不變；維持超額準備金率在1.95%及貼現率在2.5%不變，此次政策決定獲得一致通過。聲明表示美國經濟增速仍保持強勁，據CME美聯儲觀察顯示，聯邦基金利率市場暗示，交易員認為美聯儲在12月加息至2.25-2.5%的概率為71%；在9月加息25個基點的概率為91%。

另外，多日持倉不變的全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉周三減少3.24噸，當前持倉量為796.96噸，創兩周新低。在金價走低之際，ETF投資者拋售黃金，一個是因為全球爆發貿易后美元等資產更受青睞，同時黃金還沒有出現底部反轉的信號，對於中期持有來說還不是最好的節點。

日線上，幾乎是光頭光腳的實體陰K，這樣的形態收尾顯示了空頭的強勢壓制，另外市場預期非農利空金銀，黃金可能會提前走預期行情，今日逢高做空。4小時上，短期均線MA5下穿MA10放量，顯示對價格走勢的壓制，布林帶開口有向下趨勢，箱體區間或將在周尾被打破，操作上建議逢高做空。公眾號劉義晟分析，隔夜美盤ADP數據公佈后，金價回撤1220下方運行，美聯儲公佈利率決議后黃金短線上跳1222附近，那麼這兩個位置就可以作為今天空單的布局點，下看1215和1211的關口爭奪。

黃金部分策略：

1220-1222放空，損1225，目標下看1215-1211一線。

周四重點關注：

英國央行利率決議和英國央行行長卡尼講話

美國截至7月28日當周初請失業金人數

原油方面，周三油價小幅反彈68.5附近后直線下跌，美盤前最低下探67.58美元，我們日內68.5附近做空的布局完成目標。美盤時段EIA數據顯示美國原油庫存意外增加380.30萬桶，預期為減少226.19萬桶，數據公佈后，美油短線反彈收復68關口。而後價格再次快速回落，日線最終收線在了67.88的位置。短線上，原油價格受到下方趨勢線支撐，關注前一次大幅下跌67美元關口的支撐，不過原油基本面仍然是空頭，這點筆者劉義晟多次強調，因此原油我們繼續空單布局。至於做空的位置，關注隔夜價格反彈68.3附近的反彈，以此為防守布空下看。

原油部分策略：

反抽68.3空，損68.7，目標下看67.3-67