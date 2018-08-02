文/新浪財經意見領袖專欄（微信公眾號kopleader）專欄作家 陳功

中美兩國對於放貸都有著嚴格的規定，並且社會輿論對於高利貸都是持批判態度，因此一旦面臨高額債務，尋求法律援助是最好也是最安全的辦法。但問題是，在中國，由於金融法規的不完善，實際根本無法這樣做。

從小到大，一提起高利貸就是那個經典的故事——在「高利貸」的故事人物中，最有名的就要數莎士比亞《威尼斯商人》中猶太放貸人夏洛克。我們從小到大，就讀著這樣的故事長大的，對高利貸沒什麼好印象。

可與我們印象相反的是，中國的法律法規從來沒有規定過什麼是「高利貸」，但規定了利率超過某種程度的利息收入應當被認定無效。2015年，《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》對民間借貸的利率與利息作出的所謂明確規定，也是借貸雙方約定的利率未超過年利率24%，出借人有權請求借款人按照約定的利率支付利息，但如果借貸雙方約定的利率超過年利率36%，則超過年利率36%部分的利息應當被認定無效，借款人有權請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息。

中國的這個規定幾乎是全世界最高、最寬鬆的「高利貸」利率，等於是為了「高利貸」以及資本「脫實入虛」創造了條件。

為什麼這樣說？

其實古人都比現在的中國金融法規做的要好。古希臘早在公元前800年到公元前600年間，就頒布法律規範利率。古羅馬在公元前443年規定利率不得超過8.3%；公元前88年，將最高利率提高到12%。公元前27年-395年的羅馬帝國時代，利率在大部分情況下都是放貸人與借款人之間協商之後確定，法律並沒有明確限制，表面是不規定了，但實際當時的民間利率一般在4%-12%之間。

英國在1660年頒布了《反高利貸法》並且規定，最高合法利率僅是6%。19世紀，英國雖然將《反高利貸法》廢除了，現在的英國雖然沒有反高利貸法，但銀行利率由於市場化，在供求關係的嚴厲制約下，實際根本很難形成大肆橫行的「高利貸」。

在現代美國，經濟最發達的加利福尼亞州，該州法律規定，除非獲得特殊許可，普通個人和組織不得對借出錢款收取超過每年10%的利息，即便借款人同意支付高於這一比例的利息，貸款方也不得收受。此外，放貸人收取的各項費用，如管理費、手續費等，無論任何名目，都要被計入利息範疇。如果法院認為放貸人故意索要超過法律規定的利息，可以判處放貸人5年以下的監禁。

現在在美國的加利福尼亞，不僅僅是一個利率的規定，而是刑法伺候。

美國其他主要州的情況也類似，紐約州擁有華爾街，是國際金融中心之一，其GDP僅次於加利福尼亞州和德克薩斯州，位列美國各州第三名。紐約州的法律規定，收取超過16%的年息將觸犯民法，而收取超過25%的年息將會觸犯刑法。

同加利福尼亞州一樣，索取高利息的貸款方在紐約州也會面臨監禁或緩刑等處罰。紐約州法院同樣會對借款人支付的款項進行甄別，看款項的實質是否為利息，而不考慮款項的名目。根據一些案例判決，如果一對借貸關係被認定為高利貸，則貸款方可能不僅收不回本金，甚至還需要支付雙倍利息作為賠償。

GDP排名第四的佛羅里達州則規定，年利率超過18%的貸款都屬於高利貸。但是，貸款額度高於50萬美元的，可以在年利率25%以下收取利息，如果年利率超過25%，將對放貸人處60天以下的監禁，並處500美元罰款；如果年利率超過45%，將對放貸人處5年以下的監禁，並處5000美元罰款。

美國一些經濟不太發達的州，對高利貸的界定也相當嚴格，不會因為「要發展經濟」而寬鬆。例如佛蒙特州的借貸年息不能高於12%，否則會被視為高利貸；在喬治亞州，3000美元以內的借貸年利率不得高於16%，貸款低於25萬美元必須以單利計算利息，不得計算複利，並需在借貸協議上寫明此條款。

從上述可以看到，中美兩國對於放貸都有著嚴格的規定，並且社會輿論對於高利貸都是持批判態度，因此一旦面臨高額債務，尋求法律援助是最好也是最安全的辦法。但問題是，在中國，由於金融法規的不完善，實際根本無法這樣做。