新浪財經訊 8月2日消息，午後中藥概念股集體拉升，表現搶眼，截止發稿，盤龍葯業直線封漲停，江中藥業、奇正葯業、華森葯業、仁和葯業、大理葯業、輔仁葯業、易明葯業等個股均有不同程度拉升。

據報導，我國市面上大批量的暢銷葯正在迎來「說明書修改」潮，中成藥成為其中主力軍，佔據了今年要求修改說明書產品的2/3，而各類中藥注射劑則是勒令修改的排頭兵。在業界看來，短期內企業成本走高且市場承壓，但長遠卻有利於中醫藥產業的轉型升級和增強醫患雙方信心。