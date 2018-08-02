周四（8月2日）期指合約早盤低開低走，一片綠油油。IC主力收跌超過3%；IF和IH跌幅亦逼近3%。

今日兩市小幅低開后，一路震蕩下行，滬指失守2800點整數關口，創指創調整新低，市場現普跌行情，行業板塊全線受挫，雖跌停個股不多，但市場人氣非常低迷

截至收盤，滬深300指數報3357.09點，跌幅為2.62%，IF1808報3341.6點，跌幅為2.93%；上證50指數報2435.22點，跌幅為2.21%，IH1808報2437.6點，跌幅為2.67%；中證500指數報4951.92點，跌幅為3.01%；IC1808報4915.0點，跌幅為3.41%。

期指成交持倉方面，IF1808成交15697手，持倉24601手，日增倉-3148手；IH1808成交10326手，持倉12569手，日增倉-1855手；IC1808成交8785手，持倉20143手，日增倉-1197手。

期指升貼水方面，IF1808貼水15.49點，IH1808升水2.38點，IC1808貼水36.92點。

美楓閣投資分析，在經濟轉型的歷史轉折時期，資產價格的回落是不可避免的，尤其是產能過剩行業的資產價格回落基本是必然的經濟現象。股市中的淘金機會或許是輕資產重科技、核心創造、金融、醫療生物等。傳統製造業、高債務、高污染、過剩產能等都是風險板塊。從三大股指的結構來看，未來IC將是表現最好的品種。展望8月，三大股指將振蕩走低，重點關注前期低點的技術性支撐能力。應避免遠月合約的長線多單操作，近月做多要嚴格風控。