中新網8月2日電 對於「今年五六月份我國社會消費品零售總額增速有所回落」的情況，國家發改委綜合司巡視員劉宇南今日指出，綜合服務消費和實物消費總體情況看，我國消費仍然保持比較合理的增長速度。增速之所以有所回落，主要還是受到了一些政策性和季節性因素的影響，住房銷售增速回落，也帶動了住房相關消費的增長放緩。

國家發改委今日召開專題新聞發佈會，有記者提問，消費一直是我們國家經濟增長的「壓艙石」，但今年五六月份我國社會消費品零售總額增速有所回落，請問回落的原因是什麼？未來我國消費又將呈現出什麼樣的態勢？

劉宇南對此表示，上半年統計數據發佈以後，社會消費品零售總額增速下降的情況引起了很多人的關注，我們發改委也十分關注這個事情。

他指出，社會消費品零售總額是反映消費情況非常重要的統計指標，但是它主要統計的是居民實物消費，不能完全反映居民服務消費的發展情況。所以，我們要全面分析消費運行情況，就不能僅僅看社會消費品零售總額這一個指標。綜合服務消費和實物消費總體情況看，我們認為我國消費仍然保持比較合理的增長速度。這主要基於三點看法：

——我國服務消費一直保持較快增長，上半年也是如此，旅遊、文化、體育、養老、家政這些服務消費十分活躍，根據統計數據，目前我國服務消費佔居民消費支出的比重已經超過40%，成為消費的「半壁江山」。

——反映實物消費的「社會消費零售品總額」增速其實也不算低。近年來我國消費規模不斷擴大。2017年社會消費品零售總額規模已經達到了36.6萬億元，可想而知，在這麼大一個總盤子上，上半年社會消費品零售總額仍然增長9.4%，增速是不低的。

——消費市場供求保持基本平衡，這點是非常重要的。上半年居民消費價格上漲2%，繼續呈現溫和上漲的態勢，說明消費品市場的供給是比較充裕的。

他稱，五六月份社會消費品零售總額增速之所以有所回落，主要還是受到了一些政策性和季節性因素的影響，比如進口汽車關稅下調的政策預期，可能使一部分居民出現持幣待購情緒，7月1號下調進口汽車關稅會導致持消費者持幣觀望的情緒加重，出現延期消費現象。從數據來看，5月份、6月份當月汽車類商品銷售同比分別下降了1%和7%，我們也算了一下，如果扣除掉汽車類商品零售短期因素影響之後，實際上社會消費品零售總額5月份增速達到了10%左右，6月份接近11%。

季節性因素也導致消費市場出現了短期波動，今年的端午節是在6月份，去年是在5月份，端午節三天假期錯月拉低了5月當月社會消費品零售總額增速。

他表示，住房銷售增速回落，也帶動了住房相關消費的增長放緩。今年以來，商品房銷售面積增速較去年明顯回落，上半年同比增長3.3%，比去年同期回落了12.8個百分點。受此影響，傢具家裝類的商品銷售增速回落態勢明顯。

他強調，此外，居民收入增長放緩對一部分居民消費能力和預期提升可能也有所制約。上半年全國居民人均可支配收入實際增長6.6%，同比回落0.7個百分點，我們也有一個初步判斷，收入對消費的支撐作用也有所減弱。

他進一步指出，至於下一步發展態勢怎麼看，我們感到，汽車進口關稅下調政策效應將逐步釋放，一些季節性影響也會逐步消除，短期負面影響因素逐步減弱以後，社會消費品零售總額增速應當會出現一定程度的回升。同時，隨著促進消費體制機制的不斷完善，消費產品和服務供給質量不斷提升，消費軟硬環境得到不斷健全，居民消費意願和能力也會逐步提高，這樣就會使居民消費潛力進一步釋放。總的來看，我們認為我國居民消費仍然會保持平穩增長。