新浪港股訊，據經濟通報導，天津發展（00882）昨日跌1%，今日再軟，最新跌2.25%，報3.04元，今日更低見3.03元創逾兩年新低，成交約25萬股，涉資76萬元。

天津發展日前公佈，曾小平已退任董事會主席及執行董事職務．天津發展指出，曾小平退任后，董事會主席及提名委員會主席的職務懸空，公司將於適當時候就該等職務之委任刊發進一步公告。

現時，恒生指數報27701，下跌639點或下跌2.26%，主板成交681.38億元．上證綜合指數報2744，下跌79點或下跌2.82%，成交1251.65億元人民幣。