行情回顧：

新浪外匯訊，上日「小非農」美國ADP就業人數錄得增加21.8萬人，優於預期，與此同時，在美聯儲宣布維持現有利率不變之後，短線跳漲約3美元，但漲勢未能持續，因為美聯儲聲明鷹派，經濟強勁，市場預期9月加息幾乎是「板上釘釘」。金價重返跌勢，美市盤中最低下探至1216.16美元，金價目前仍運行在1220下方。

本交易日市場重點關注英國央行利率決議，一旦英國央行實施鴿派加息，美元漲勢將會受到強勁推動。與此同時，美國考慮加碼對華關稅也令貿易陰雲再次籠罩，避險情緒可能會對黃金構成部分支持；其次重點關注晚間初請數據。

黃金走勢分析及策略：

周四亞盤黃金小幅反彈至1220美元附近。凌晨公佈的美聯儲決議聲明偏鷹派，美指短線走勢震蕩漲幅有限，但是黃金依舊承壓下跌，這暗示投資者對黃金的看空情緒較為濃厚。此外，好於預期，依舊未能有效推動美元。在本周五非農數據出台之前，市場整體交投偏謹慎，而黃金料將延續區間震蕩。

日線看黃金再次收陰，周二的1214探底回升並沒有在周三得以延續，金價繼續維持偏弱運行。現在的問題不是說黃金多頭何時啟動，而是說黃金千二能不能守住。正所謂不破不立，到底是破千二「立」還是守千二「立」，這是未來金價走勢的關鍵。

四小時收口，區間反覆節奏依然應該是我們關注的重點，所以大節奏周內依然關注1235-1217的區間，小節奏今日注意1227-1216的反覆，在這個區間內高空低多。明天重大數據行情非農即將到來，黃金還有一跌，之後才會形成底部，屆時我們會有具體策略給出。目前短線先看一小波反彈修正，所以後市操作輔多主空。

黃金日內參考建議：

1、建議1223-1225空，止損1230，目標1211-1205；

2、短線回調1215-1217附近可以做多，止損1211，目標1222-1224；