（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄捷運公司今天宣布北機廠繼高醫岡山醫院後，有業者投資新台幣20億元興建複合式商場，北機廠約9.4公頃的土地開發區全數簽約達標，盼金流、人流帶動運量及岡山區繁榮。



高捷營收有部份來自土地開發，高捷有3處機廠，可開發土地面積逾36公頃，高捷營運近10年來招商並推動土地開發。高捷董事長郝建生表示，目前除大寮機廠尚有約8公頃土地與投資者商洽中，其餘都已完成或開發中，對挹注高捷營運有很大的助益。



北機廠4.2公頃的土地開發由達麗米樂公司取得，今天與高捷司在市府簽署三方合約，高雄市代理市長許立明肯定投資業者獨具慧眼。



許立明指出，捷運南岡山站所在的北機廠不是捷運紅線的終點，因為市府在年底要啟動延伸線工程，未來紅線往北延伸會經過路竹科學園區，往南到橋頭區。中央同意在橋頭新市鎮設科學園區，還有岡山正辦理第87期土地重劃工程，岡山及捷運沿線的繁榮會更快速。



達麗米樂公司規劃投資20億元要在北機廠開發複合式休閒廣場，並引進娛樂、主題商店等商業服務，預計2021年開幕營運。



由於高捷採BOT興建營運，市府許可經營期到民國126年，為鼓勵達麗米樂投資，高捷與市府同意延長業者的營運年限最多共49年。



郝建生表示，北機廠招商開發達標，將提供岡山區更便利完善的醫療、生活及消費環境。3處機廠，目前除大寮機廠尚有約8公頃土地與業者商洽中，其餘開發區土地已草衙道商場及鈴鹿賽樂園、囍宴會館、舊振南文創園區等，共創政府、企業及民眾3贏局面。



高捷目前的每日運量不到18萬人次，高捷盼土地開發可以帶動更多使用人次。（編輯：陳政偉/孫承武）1070802