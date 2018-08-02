【大台灣旅遊網TTNews記者蔡福人】有能力的你，是不是認為老闆給予的薪資不符自己心目中的期待，是否應該向下一個願意重用你的公司招手，還是繼續留在原公司和老闆談加薪？又或者對於下一個工作的不確定性，心裡面總是充滿著疑惑，不知道該不該踏出那勇敢的一步？2018年很不一樣，從20幾歲年輕人到4、50歲中生代，這些年輕一輩和中高階主管面對大環境的影響，對於自己的事業充滿著疑惑和未知，說到底並不是自己不夠努力，而是不得其門而入。從事星座塔羅研究十多年的阿法塔羅牌毓淇老師這麼說，有時候站對方向趨勢，比一直努力還要更重要，努力這麼久，很多客人到最後怕自己一事無成，這樣的人生並不是自己想要的。在台中和高雄工作室兩地跑，毓淇老師說往年感情詢問度總是居高不下，而今年來到下半年，客人在事業和工作轉職詢問率超越了兩性關係的詢問度，說明不少人對於未來大環境缺乏不安全感。有客人說，毓淇老師也像一位人生朋友，她透過牌面的引導和自己閱歷無數人生的經驗，跳脫傳統慣性思維，適時給予需要協助的朋友不同的思維模式，讓客人撥開迷霧，重新檢視自己，縮短人生十字路口徘徊的不安時間，找到下一個支柱定點。（圖／阿法塔羅牌提供）台中塔羅牌占卜˙阿法塔羅牌：http://0980562735-1.tranews.com/