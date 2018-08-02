【旅遊經 洪書瑱報導】



2018台灣美食展即將登場，主辦單位將8月份打造為台灣美食月，而實體展覽活動，將於10日登場，一連四日活動直至13日，於台北世貿一館盛大展出，美食展以許多全新元素，打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」五大展區。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，飲食是生活及文化中不可或缺的一環，更是全球觀光客在旅程中相當重視、甚至能夠畫龍點睛的元素，台灣的美食令人難以抗拒，正是台灣觀光的重點特色。因此今年首度將為期四天的展覽延伸至整個月，邀請參展的知名飯店共同推出期間限定的美膳桌餐，邀請旅行社及國外團客、更歡迎自由行遊客來台灣享用精緻美食。





台中市政府極力宣傳2018台中花博，展現以花入菜的花博饗宴「穆斯林美食館」為今年美食展必看重點之一

今(2018)年美食展活動內容，包括：廚藝大賽、大師開講、藝鳴驚人以及廚藝教室等，讓民眾能夠親手跟著廚師做菜，更了解美食的文化。其中安排「米其林講座」，邀請唯一榮獲米其林三星肯定的君品酒店「頤宮」行政主廚陳偉強與陳榮泰，現身分享他們對料理的理念與堅持！今年更首度設立穆斯林美食館，包含穆斯林文化介紹、認證飲食展示與相關講座等活動，讓民眾了解清真飲食文化。而今(2018)年美食展，宣傳大使盧廣仲與美食家徐天麟，亦會在美食展中現場現身！今年交通部觀光局還邀請13個國家風景區組成山海宴館，讓民眾在美食展中，也如同玩遍全台灣！



2018台灣美食展即將在10日～13日開跑，欲前往的民眾，即日起至展前只要到ibon、全家FamiPort、OK mart、萊爾富四大超商售票系統及udn售票網預購，原價每張新台幣200元的台灣美食展門票，即能享新台幣180元特別優惠！另外,在8/10～8/13參加「我與廣仲廣美食展YA！」打卡活動，至活動區觀眾席旁與宣傳大使盧廣仲海報合影，將照片上傳至Facebook或Instagram加註#2018台灣美食展，現場將可獲得贈品一份。

而今年美食展看展重點，包括：



※.大師開講+米其林講座：



邀請2017年世界麵包大賽團體冠軍的高雄巴黎波波麵包店主廚陳耀訓、孫紅茶行孫于翔、溫德德式烘焙創辦人麥可溫德、迪立印度健康蔬食坊負責人迪立，以及今(2018)年唯一摘下米其林三星的台北君品「頤宮」行政主廚陳偉強和陳泰榮，分別現身，與大眾分享對料理的理念與堅持。



※.廚藝教室+廚藝大賽：



廚藝大賽將於台灣美食展四天展期中舉行，「校園組廚藝競技賽」將以當季盛產之「台灣好食材」作為指定題目，來為「台灣味」做出最完美的詮釋。並邀請各領域料理專長之廚師、部落客至現場分享及教學示範，而值得一提的是，今年將首次開放民眾免費實際動手做料理，讓民眾親自體驗並學習如何烹飪料理及學習食育精神。



※.穆斯林館+異國美食：



民眾不需出國即可品嚐道地異國料理。今年首度參展除了日本札幌，最特別的是設立穆斯林美食館，包含穆斯林文化介紹、認證飲食展示與相關講座等活動，讓民眾了解清真飲食文化。



※.盧廣仲見面會+廣仲打卡贈獎活動：



8月11日上午11:00~12:00，盧廣仲將現身在美食展大會主舞台，並推出「我與廣仲逛美食展YA!」打卡贈獎活動，參與活動者，與盧廣仲海報合照，將照片上傳個人Facebook或Instgram，加註「#2018台灣美食展」並打卡「台灣美食展」，即可兌換贈禮一份。展期四天贈送共1000份贈品，每日限量，送完為止！

相關美食展資訊請至活動官網(http://www.tcetva.tw/Index)或至粉絲團(http://www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition) 查詢！



圖片：主辦單位提供