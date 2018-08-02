【旅遊經／林書妤報導】







四姑娘山（圖片提供／旅遊經）

秋天是詩和旅行的季節，層層疊疊的秋韻染紅神州大陸，氤氳成漫山遍野的流光異彩，美成一首詩，多少千古傳奇沈醉這片人間夢土。今年秋天，跟著中國世家踏秋賞遊，深度走訪醉美西蜀成都、磅礡山城重慶、水墨仙境黃山、絕景祕境東北、富春遊江南，發掘以往到不了的秋日祕境。

地大物博的中國，就像是一首韻味悠長的詩，行程的安排需要更專業的規劃。中國旅遊的首選品牌「長榮航空中國世家」與五福、喜鴻、長汎、山富、燦星、百威、東南、世邦、華泰、雄獅、易遊網、可樂旅遊等12家精英業者聯袂打造優質神州旅遊，搭乘五星長榮航空、嚴選五星飯店、精選道地美饌，全程無購物、無自費，堅持高規格的旅遊品質，全心款待每個細節。







重慶武隆（圖片提供／旅遊經）

四川的景色醉人，不少文人墨客為它留下詩句，杜甫形容它是「曉看紅濕處，花重錦官城」，李白則說「草樹雲山如錦繡，秦川得及此間無。」成都的美無人能及，首推「成都、達古冰川、四姑娘山、都江堰8日」，飽覽四川壯觀的冰川、雪山、藏寨、湖泊，走訪罕見的達古冰山，一覽壯觀的山地冰川，漫遊四姑娘山世外桃源，更特別安排手作川菜體驗、欣賞川劇變臉秀，感受最道地的川味之旅。

若想感受四川大自然的鬼斧神工，首選「山城重慶～恩施大峽谷、天空懸廊、武隆天坑三橋8日」，親臨重慶山城的磅礡，前進恩施大峽谷，一窺暗河所創造的絕世奇觀；去一趟武隆，欣賞世界獨有三橋夾兩坑奇景；漫步古鎮，體會老重慶兼具歷史與現代的獨特魅力。







徽州古鎮（圖片提供／旅遊經）

黃山的秋天如畫，世界奇觀的黃山被中國譽為「國之瑰寶」，山勢峻奇險幻，是一處賞楓林絕景的朝聖地，不僅有壯觀的山水秋色點綴，更有徽州古鎮古樸秋色相襯。明代大旅行家徐霞客稱讚「楓林相間，五色紛披，燦若圖繡」。中國世家規劃「潑墨黃山、千島湖遊船、湖邊古村落、徽韻秀6日」直飛黃山、杭州出，不走回頭路，暢遊世界自然遺產、體驗天下第一秀水～千島湖、欣賞大型夜秀～黃山徽韻秀，更安排夜泊黃山山上2晚，有更充足的間享受黃山的美、奇與幽靜。

若想迎接最早的秋天，不妨來趟東北，壯闊多彩的山谷與楓紅遍野的紅葉映著雲海，宛如走進仙境，賞楓首推「東北秋天童話十五道溝～長白山＋鏡泊湖．萬達度假村8日」直飛瀋陽，漫遊長白山、望天鵝十五道溝景區、鏡泊湖、伏爾加莊園、眺望松花江等著名景區，並安排搭乘「哈大高鐵」從瀋陽連接哈爾濱，輕鬆楓遊東北三省。







烏鎮水鄉（圖片提供／旅遊經）

想感受慢條斯理的秋色浪漫，建議緩下腳步，走訪江南，來趟「漫步千島群湖‧水水烏鎮‧最憶是杭州6日」，走進真實世界的水墨畫，住進烏村渡假村主題民宿，體驗世外桃源般生活；漫遊世界文化遺產～西湖、天下第一秀水～千島湖、欣賞大型水上表演～最憶是杭州，感受千年古鎮的溫潤與浪漫。想了解更多中國秋天旅遊，請搜尋長榮航空「中國世家」或各大旅行社。



