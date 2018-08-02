（中央社記者陳葦庭台北2日電）旅遊網站Skyscanner今天發布「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果，指出清真認證餐廳不足、簽證申請不易是許多亞洲旅客未曾造訪台灣的原因。



來台觀光客已經連續3年超過千萬人次，根據旅遊網站Skyscanner「亞洲旅客心目中的台灣」調查，2017年台灣位居越南搜尋量的第18名，泰國得到第12名的搜尋量排行，在新加坡搜尋量排名第10，在菲律賓、馬來西亞則落在第8名，韓國的搜尋量為第6名，在中國大陸則是第5名，日本搜尋量為第3，香港為第2。



進一步分析亞洲旅客未曾造訪台灣的原因，星馬地區的旅客表示「清真認證餐廳不足」是較主要的考量，越南及菲律賓的旅客則表示「簽證申請不易」、「語言不通」及「花費偏高」是影響他們是否造訪台灣的主要因素。



另外，日本人則較偏好較遠旅遊目的地，因此美國搜尋量排名勝過台灣，天氣太過炎熱則是部分韓國人未曾造訪台灣的原因。（編輯：陳怡璇）1070802