（中央社記者陳葦庭台北2日電）中央氣象局預報員李孟軒今天表示，今天受西南風和雲雀颱風外圍環流影響，中南部及北部及東北部地區都有機會下雨，沒下雨時仍熱，高溫可達攝氏36度以上。



李孟軒說，今天受西南風影響，中南部地區持續為有陣雨或雷雨的天氣，雨勢時而較明顯，並有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區仍受雲雀颱風外圍雲系接近影響，雲量稍多而有一些局部短暫雨，其他各地大多是多雲到晴的天氣。



他說，午後對流有機會發展較旺盛，各地山區與近山區平地都容易出現午後雷陣雨，請民眾留意午後的天氣變化，提防瞬間較大雨勢。



溫度方面，今天各地沒下雨的時候仍然是高溫且悶熱，預測各地高溫普遍可達33至35度，而苗栗以北以及宜蘭、花蓮等局部地區則有出現36度高溫的機率，提醒民眾做好防曬，慎防中暑。（編輯：陳怡璇）1070802