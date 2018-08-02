（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國正考慮取消國內中小型機場的乘客安檢作業，引起恐怖主義專家的關切。



美國有線電視新聞網（CNN）引述有關當局官員和文件報導，美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）正考量一項取消150多座機場安檢作業的提案，這些中小型機場服務60個以下乘客座位的飛機。



當航班連接至運量較大機場時，轉由這些機場進行旅客和行李安檢作業。



運輸安全局公共關係助理署長畢萊洛（Michael Bilello）針對報導聲明回應：「目前尚未決定取消任何美國聯邦機場的乘客安檢作業。」但他也沒說這項提案不在考慮之中。



聲明指出：「每年在聯邦預算程序中，運輸安全局都會被要求討論可能的營運效率，今年也不例外。」



CNN引述內部備忘錄報導，此舉可能每年節省1億1500萬美元，省下經費可用於提高較大型機場的安全工作，較大型機場面臨的風險似乎更大許多。



CNN恐怖主義分析師克魯克祥克（Paul Cruickshank）表示，像蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）等激進團體「仍視航空為主要目標，這包括乘客座位低於60人的飛機」。



CNN也引述不具名運輸安全局官員表達嚴重關切的說法。



今年4月，運輸安全局宣布旅客將被要求從隨身行李中拿出X光難以辨識的東西，包括食物在內。



去年，美國針對若干中東機場起飛赴美的航班，禁止筆電和較大型電子裝置攜入機艙。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1070802