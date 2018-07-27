夏天保養最頭痛的就是粉刺、痘痘狂冒，毛孔變得粗大，整張臉又油又暗沉，真的好崩潰！！如果你有上述的困擾，大力推薦可以試試潔顏泥，比起洗面乳清潔力又更好，洗完後真的覺得毛孔都被暢通，這次妞編輯推薦的幾款都是開架商品，好用又便宜！

source:senkaindonesia

洗顏專科超微米深層潔顏泥(新升級) 120g/ NT.149

添加「礦物泥」裡頭的礦物微粒能深層清潔毛孔、徹底吸附肌膚紋理中累積的髒汙，去除多餘皮脂與老舊角質，富含「蠶絲蛋白保濕精華」及 「雙重玻尿酸」保濕效果佳，洗後肌膚仍有水潤感不會乾燥緊繃。

source:妞新聞編輯copi拍攝

Neogence一淨到底白泥潔顏乳100ml/NT.650

今夏霓淨思新產品為清潔毛孔再次提升，富含自西班牙地中海的天然白泥可完整保覆毛孔吸附多餘的油脂髒污，萃取金縷梅可調理穩定膚況，洗後不乾燥緊繃。

source:naruko.tw

NARUKO抗痘敷面潔膚泥120g/NT.249

由男神畢書盡所代言的牛爾茶樹系列，添加荷荷芭柔珠、薄荷及茶樹新分子可溫和去角質及調理肌膚效果；富含美白成分的傳明酸讓你洗後亮白及抗菌成份的Piroctone Olamine可抗痘調理油脂遠離油光滿面。

協力編輯：Vicky