（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）近日PM2.5、霧霾影響空氣品質，台灣呼吸道疾病病人節節上升，2016年世界衛生組織（WHO）指出罹患慢性阻塞性肺病（COPD）)，已成為全球第4大死因，且居高不下。

慢性阻塞性肺病延緩惡化 首要戒菸

桃園醫院病房護理師莊庭青說明，慢性阻塞性肺病病人首要延緩惡化的方法就是戒菸。對於癮君子來說，戒菸真是哈苦連連，俗話說飯後一根菸、快樂似神仙，卻苦了自己的身體與荷包。

為什麼呢？因為菸價頻頻上漲，從一包台幣80塊的煙，上漲到100至125元間，若天天一包菸，對癮君子來說是一筆龐大的開銷，買一包菸可能午餐只能吃泡麵了。

與抽菸者同住 患肺癌率高2至3成

莊庭青護理師表示，吸菸不但要支出一筆龐大開銷，並且傷害到你的肺臟，以及身體的每個器官都會受到傷害。若不戒菸，雖然不會造成立即的死亡，但卻造成無法恢復的危害，肺癌、中風、肺部疾病等都與抽菸密不可分。

抽菸只會害到自己嗎？還危害到自己最親愛的家人。世界衛生組織指出，與抽菸者同住，得到肺癌的機會比其他人高出20至30％，吸二手菸也增加冠狀動脈心臟病的風險。綜合上述抽菸不僅危害到自己的健康，也危害到他人的健康，更危害到自己的荷包。戒菸永遠不嫌晚，拒絕做菸的奴隸。

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