新浪財經訊 7月27日消息，午後乳業板塊集體異動拉升，表現搶眼，截止發稿，莊園牧場直線封板，科迪乳業、西部牧業、三元股份、新農開發、維維股份等個股均有不同程度拉升。

消息面上，經濟回暖和人均可支配收入、食品乳業人均消費提升。中國GDP增速自2016年三季度開始回暖，直接帶動城鎮和農村居民人均可支配收入的提升，當前國內人均奶類消費量約12kg，對比日韓等亞洲國家人均消費量35kg，歐美髮達國家66-81kg，中國乳品消費成長空間巨大。隨著經濟回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在穩步提升，乳品需求的持續增長成為我國原奶消費的主要勞動力。