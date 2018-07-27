中國鐵建現升近3% 報9.28港元北京新浪網 (2018-07-27 13:31)
新浪港股訊，據經濟通報導，中國鐵建（01186）H股現價升2.88%，報9.28元；成交約1282萬股，涉資1.18億元．A股（滬：601186）現價9.91元人民幣，升0.18元人民幣，或升1.85%，成交7.18億元人民幣，涉及7123萬股．現價A股對H股呈溢價23.77%。
與基建相關股份表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
------------------------------
中國鐵建（01186） 9.28元 升2.88%
馬鋼 （00323） 4.08元 升2.77%
鞍鋼股份（00347） 8.13元 升2.01%
中國中鐵（00390） 6.64元 升2.31%
海螺水泥（00914） 48.25元 升0.42%
中交建 （01800） 8.46元 升1.93%
中國建材（03323） 8.34元 升1.58%
-----------------------------
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
建行買的投資金條 竟能吸住磁鐵【北京新浪網】
接連暴跌的黃金還面臨一個問題：基本面和價格脫鉤？【北京新浪網】
金石盛:黃金走勢分析及操作建議 現貨黃金美盤趨勢【北京新浪網】
中國電子旗下百億級集成電路項目在上海臨港開工【北京新浪網】
499前車之鑑 488掀戰業者停看聽【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》