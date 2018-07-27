新浪財經訊 7月27日消息，碧桂園安徽六安項目昨晚發生工地坍塌事故，造成6死多傷。對於這起事故，碧桂園發聲明稱公司將配合政府調查，做好善後工作，同時對集團所有施工項目下達安全檢查要求，排查隱患。

根據六安市政府發佈的消息，「7月26日23時至24時，六安城區降雨量達70毫米/小時，短時風速7級左右。23時40分許，金安區碧桂園·城市之光建築工地發生一處圍牆和活動板房坍塌。……已救出16人並送至醫院，其中搶救無效死亡6人、1人傷情危急、2人傷勢較重，其他人員生命體征平穩。」

對於這起事故，碧桂園聲明稱，目前出事項目已經停工，正在全面排查隱患，公司將配合政府對事故展開進一步調查，做好善後工作。同時，碧桂園表示正對集團所有施工項目下達要求，進行全覆蓋安全檢查。

今年6月和7月，碧桂園上海奉賢區海灣鎮在建小區工地和杭州蕭山項目也曾分別發生坍塌事故，其中上海工地事故造成了1死9傷。 （新浪財經 王茜）