近日，廣州市南沙區人民法院在廣東省率先出台《互聯網電子數據證據舉證、認證規程（試行）》。消息一出，引發不少網友關注，有網友表示「嚇得不敢說話」，有的網友則擔心「聊天記錄分不清真假」。微信聊天內容會成為法律依據嗎？提交微信證據需要注意什麼？針對這些焦點問題，經濟日報-中國經濟網為大家答疑解惑。

Q1：打官司時，哪些互聯網電子數據可以作為證據？

A1：根據《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》，電子數據是指通過電子郵件、電子數據交換、網上聊天記錄、博客、微博客、手機簡訊、電子簽名、域名等形成或者存儲在電子介質中的信息。南沙法院此次結合審判實踐出台《規程》，旨在破解互聯網電子數據證據舉證、認證難問題。該《規程》列舉了簡訊、電子郵件、QQ、微信、支付寶或其他具備通訊、支付功能互聯網軟體所產生的，能夠有形地表現所載內容並可以隨時調取查用的數據信息。

Q2：社交平台上的聊天記錄、表情包都將成為法律證供嗎？

A2：未經公證的電子證據存在不能獲得法院採納的風險。也就是說，不是所有聊天記錄都能呈堂證供。作為證據，聊天記錄要具備合法性、真實性、關聯性等特徵。

對於通過公證、鑒證可以解決證據真實性認證問題的，法庭將引導當事人公證、鑒證，對於沒有公證、鑒證或者公證、鑒證內容尚不足以證實證據真實性的情況，法庭主要通過電子數據證據中當事人的身份真實性、通訊內容的完整性來對證據認證。

Q3：當事人提交微信相關證據需注意些什麼？

A3：首先，當事人提供電子證據的，應當採用截圖、拍照或錄音、錄像等方式對內容固定，並將相應內容的紙質列印件、音頻、視頻儲存載體（U盤、光碟）編號后提交法院。

其次，如提供的電子證據屬於對話記錄的（包括文字、音頻、視頻），應當完整地反映對話過程，與案件事實有關的內容不得選擇性提供，法庭可以要求補充提供指定期間內的完整對話記錄；如故意選擇性提供對話記錄內容，將承擔相應的法律後果。

此外，當事人應保存好電子證據的原始載體以便在法庭上出示，原始載體包括儲存有電子數據的手機、計算機或者其他電子設備等。