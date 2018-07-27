來源：國信固收研究

董德志 柯聰偉 金佳琦

主要結論

凱發轉債發行安排

凱發轉債主要條款及評價

債底82.03元，面值對應YTM 2.14%：凱發轉債發行期限5年，票面利率每年分別為0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%，到期贖回價格為票面面值的106%（含最後一期利息）。按照中債2018年7月24日5年期A+企業債估值9.18%計算的純債價值為71.02元，面值對應的YTM為1.86%。若上市價格超過109.50元，對應負的到期收益率水平。

初始平價98.04元：凱發電氣2018年7月24日收盤價為7.99元，初始轉股價格為8.15元，對應初始轉股價值98.04元，初始溢價率為2.00%。其發行公告前20交易日及前1交易日均價較高值為8.14元，基本貼底價發行。

A股股本攤薄幅度15.53%：發行規模3.50億元，假定以8.15元的初始轉股價全部轉股，對公司A股總股本的攤薄幅度約為15.53%。

凱發轉債上市初期價格分析：預計上市價格在[100，104]區間

凱發轉債初始平價98.04元，發行人凱發電氣為我國鐵路與軌道交通供電工程與自動化主要企業，近年通過對德國RPS的合併取得了業績的較高增速，但其帶來的業績增速是否能夠持續目前尚存不確定性；歸母凈利潤因跨境合併加速回落，盈利能力整體下滑明顯，並由於業務季節性2018年一季度產生虧損；近年經營性現金凈流量均為負。凱發轉債為電氣行業小盤轉債，評級A+，在目前存量電氣行業轉債中資質較差，正股估值不貴。參考存量券中同行業的時達轉債與杭電轉債，以及平價在面值附近的估值中樞，我們預計凱發轉債上市轉股溢價率在2%-6%，上市初期價格在100-104元區間。

申購價值分析：低評級小規模，建議謹慎申購

原股東配售方面，前十大股東合計持股50.65%，均為自然人，其中第一、二大股東孔祥洲與王偉為一致行動人關係，共持股33.60%，本期轉債發行對股權攤薄幅度較大但具有一定破發風險，因此相關股東配售意願存在不確定性。

網上發行時，每個賬戶申購上限是100萬元。考慮到凱發轉債上市后初始價格可能在面值附近，轉債評級較低且資質一般，預計申購意願不強，建議投資者謹慎參與打新。

如果通過搶權配售，假設凱發轉債上市定價在100-104元之間，按每股配售1.2659元轉債的比例，則買入凱發電氣正股可以接受的盈虧平衡比例在0.32%-0.95%之間，區間較小，應謹慎搶權。

正股分析

併購帶來的業績提升未能持續，2018年一季度營收凈利雙降。凱發電氣主營業務涵蓋牽引供電系統與監控安防系統。公司2016年完成對德國RPS的收購併表，疊加地鐵業務收入與訂單高速增長，2016年營收增長82.45%，且在收購過程中產生了0.77億的大額收購價差，使得凈利潤增長74.78%。公司2017年德國保富接觸網業務繼續放量，當年實現營收14.58億元，保持了88.74%的高增速，但因海外業務低毛利率拖累整體盈利水平，且因海外併購導致管理與財務費用大幅上升，歸母凈利潤僅0.64億，同比下降47.32%。公司業務受季節性影響，一季度營收全年佔比較低而費用較均勻發生從而會產生虧損。2018年一季度因歐元走弱，公司營收同比有所下降，為2.38億，同比下降5.10%；儘管毛利水平有所上升，但因期間費用水平依然高企，凈利虧損 0.42億元，同比下降13.92%．

軌道交通發展迅速利好訂單增速，業績仍有增長空間。公司主營業務主要涵蓋電氣化鐵路，城市軌道交通兩個領域，為其牽引供電系統提供諮詢設計到生產安裝的全套解決方案。公司目前客戶主要集中於中鐵電氣化局各項目部以及城鐵公司，全資境外子公司RPS則收入則主要集中於德聯邦鐵路集團。業績中長期由國內軌道交通建設規劃、德國等歐洲國家聯邦鐵路投資規劃決定，且受客戶結算特點及合同標的較大等因素影響，應收賬款水平較高。隨著公司軌道交通方面的快速發展，對於中國中鐵以及德聯邦鐵路集團的依賴程度以及客戶集中程度也在逐年降低。目前我國電氣化鐵路與高速鐵路的新增產能增速有著明顯的回落，但城市軌道交通的建設依然保持穩定增速，目前公司在國內城市軌交業務已進入30多個城市。目前公司在執行合同額共25億元，同比增速31%，其中境內項目12.86億元。未來德聯邦鐵路集團也將大幅增加鐵路接觸網投資里程，由2016年的183.6公里增長至2019年的723.9公里，2017年RPS新增訂單共計約1.78億歐元，較2016年增長48.5%，未來業績仍有較大增長空間。

海外業務拖累整體盈利能力，接觸網業務有望向國內拓展。公司在2016年前之前業務主要以鐵路供電自動化系統與軌道監控安防系統為主。2017年收購德國RPS后首次全年並表，其核心業務接觸網工程業務成為了公司的第一大業務，佔比43.14%，同時海外業務也成為了公司的主要收入來源，佔比61.24%。因德國RPS運營環境競爭充分，人力等成本較高，主要接觸網工程毛利率為10.04%，海外業務整體毛利水平僅為11.79%，遠低於國內業務的42.69%。因業務調整的拖累，供電自動化系統與軌道監控安防系統等盈利水平均明顯下降。同時海外收入還使得公司業績易於受到匯率變動影響。公司此次募集可轉債主要將用於RPS接觸網業務能力的提升和改善，以適應德國及歐洲電氣化鐵路基建投資的增長的市場需求，並促進公司境內外技術的互相轉化，藉助其成熟的接觸網設計建設能力提升公司在國內軌道交通市場的優勢，創造新的利潤增長點。

估值情況：縱向來看，凱發電氣最新PE-TTM和PB分別為36.51與2.33，市盈率略高於其上市以來28.90的最低水平。橫向來看，申萬三級分類電網自動化板塊平均PE為22.23，凱發電氣估值高於行業平均。