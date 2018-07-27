來源：申萬宏源固收研究

孟祥娟 秦泰 王藝蓉 鍾嘉妮 劉寧 李通 趙宇璇 文晨昕

本期投資提示

據財政部網站7月26日顯示，國務院舉行政策例行吹風會，繼續強調積極財政政策方向，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，在保持高支出強度的同時，聚焦減稅降費，以支持中小企業和實體發展。具體有幾點：1）減稅，擴大企業研發費用加計扣除75%的企業範圍；2）儘快完成1130億元對已確定的先進位造業、現代服務業、電網企業的增值稅留抵退稅返還；3）助力解決小微企業融資困難；4）加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基建上早見成效。

此外，今日總理在考察川藏鐵路拉林段施工現場時也表示，要擴大有效投資，加快中西部基礎設施建設。川藏鐵路總投資2700億元，目前已具備全線開工條件

整體來看，近日政策例會繼續釋放較為積極的財政政策信號，強調在嚴控地方政府隱形債務風險的同時開好「前門」，優先保障在建項目的融資需求。此外，政策持續強調並非「大水漫灌式的、突擊式」，此次採用寬財政，更多的是定向支持實體經濟融資，地方政府隱性債務、以平台為代表的國企違規舉債及房地產融資仍然管控較嚴。

我們在近期發佈的專題《從去槓桿的目標和偏差看未來政策方向》中也指出，結構性去槓桿的目標主要是地方政府、以平台為代表的地方國企，去槓桿的方式主要是約束住地方政府利用地方國企加槓桿的空間，因此，在放鬆的過程中，首先會看到信貸和非標的放鬆，有利於定向調控，對債券市場也會進行定向引導，從而短期提升市場對中低等級的偏好。但同時，也會避免簡單的大水漫灌，否則資金還會先流向地方政府、平台和地產。

關注下半年基建企穩或小幅反彈的可能，但在地方政府去槓桿大背景下，18年基建仍難改較17年增速繼續下滑的趨勢，低位反彈並非大刀快上。對於基建而言，上半年基建增速大幅下降主要源於平台融資的直接收縮以及部分項目的直接清理整頓，同時，上半年財政政策偏謹慎，也為下半年留出發力空間。具體來看，上半年1-6月財政盈餘-7264億元，支出進度慢於17年同期，其次，上半年專項債發行僅900多億，全年1.35億元發行額度集中在下半年，此外，隨著政策邊際放鬆，地方政府及城投平台的合理融資需求有望修復，相應非標、信貸融資將出現顯著緩和，助力在建項目繼續完成，關注下半年基建企穩或小反彈的可能。但大方向上看，地方政府去槓桿大背景下，18年基建仍難改較17年增速繼續下滑的趨勢，低位反彈並非大刀快上。我們繼續維持全年經濟波動弱U型的判斷不變，尤其是市場對經濟預期預計也呈現弱U型，2、3季度繼續下行，4季度關注基建和製造業投資。

海外方面，歐央行7月利率決議仍維持政策利率和年內資產購買計劃不變，重申如有必要將繼續保持一段時間的到期債券再投資，當前政策利率將至少保持至19年夏天，均符合市場預期。德拉吉會後發言表示：

1）歐元區經濟表現穩定，風險大致平衡。經濟增長方面，18年上半年歐元區經濟放緩主因外需有所弱化及其他暫時性因素擾動，2季度以來歐元區經濟趨於穩定，居民收入增長帶動私人消費回升，商業投資仍有較為寬鬆的融資環境支持，全球經濟仍然穩健持續提高外需支撐，除潛在貿易不確定性因素外，經濟面臨的風險大致平衡。

2）對核心通脹信心增加，核心通脹面臨的不確定性正在消退。德拉吉表示隨著勞動力市場穩步收緊、產能利用率逐步提高，核心通脹面臨的不確定性正逐步消退，對通脹回升的信心正在增加；預計穩健增長的經濟環境將支撐歐元區核心通脹緩慢上行。

3）當前關稅實施的直接影響有限。歐央行尚未對貿易保護主義升溫做進一步的分析，如發生貿易戰經濟環境將發生巨大變化。

4）歐央行目前尚未看到修改利率指引的需要，尚未討論再投資問題；此外，歐洲央行不以匯率為目標。

總體看，德拉吉對政策利率調整的表態略偏鴿，反映出歐央行對於未來貨幣政策調整的審慎，會議聲明發佈后歐元兌美元匯率小幅下滑。我們認為，17年以來歐元區核心通脹水平持續緩慢抬升，而名義利率18年年初大幅抬升后再度回落至17年底的水平，意味著實際利率持續下降。同時考慮到當前歐元區經濟增長總體仍好於此前數年，歐央行對歐元區核心通脹的樂觀程度明顯改善，經濟和通脹前景仍將對年內歐央行逐步退出QE、並實施進一步緊縮形成支持。在此背景下，歐元兌美元匯率和德債長端收益率均難以進一步下行，中期中樞或有所抬升，相應地，美元指數進一步上行空間較為有限。

信用部分：

關注中報業績預警，警惕部分低等級主體業績大幅下滑。截至7月26日，已有2426家企業進行中報業績披露，其中有發債主體428家。我們根據業績預告的類型進行統計，發現業績負向預告（含略虧、預減、首虧、續虧及不確定）較多的集中在AA及以下低評級主體，行業方面，農林牧漁、地產及化工負面預警較多。具體來看，負向預警方面，AAA、AA+、AA及以下首虧及續虧分別有4、4、12及10家主體，低等級續虧企業包括安控科技、南寧糖業、鳳凰股份等，建議規避。行業方面，農林牧漁負面預警最多，牧原股份、金新農、正邦科技及雛鷹農牧等。此外，房地產、化工及傳媒負面預告也較多。企業屬性方面，負面消息比例來看民企無劣勢，但由於民企數量整體較多，負面預警的絕對數量較多，首虧15家，續虧3家。近期隨著寬信用政策出台，中低等級利差略有修復，但再融資矛盾下還是應當保持一份謹慎，精選基本面較好的主體，警惕部分低等級主體業績大幅下滑帶來的償債風險。

市場動態

一級市場：周四共發行國開債130億元，需求一般。國開行增發3Y、7Y國開債分別為80億元、50億元，中標收益率分別為3.6082%、4.1984%，中標倍數分別為3.04和2.93。各期限進出口債發行利率較上一交易日二級市場收益率均下行。

二級市場：周四期債現券小幅回暖，國債期貨收漲，現券收益率下行。資金面寬鬆不改，銀存間質押式回購利率多數下跌，Shibor悉數走低。期債方面，國債期貨低開高走，小幅收漲，5Y期債主力收漲0.08%、10Y期債主力收漲0.07%。銀行間現券同步反彈，收益率小幅下行，短端幅度大於長端，10Y國債活躍券收益率下行2.75bp報3.5325%，10Y國開債活躍券收益率下行1.6bp報4.2550%。