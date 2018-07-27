文/新浪財經意見領袖專欄（微信公眾號kopleader）專欄作家 韓瑋

我國有龐大的居民儲蓄和巨大的住宅購買需要，之前存在的種種問題，恰恰為釋放改革紅利埋下了伏筆。在鼓勵創新和全面放開「二孩」等利好長遠的政策下 ，住宅的供給側改革無疑可以成為短期拉動經濟的關鍵。

7月份，國家統計局公佈了6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，新建商品住宅銷售價格指數方面，有63座城市環比上漲，二手住宅銷售價格指數方面，66座城市環比上漲。無論是環比增幅還是同比增幅都呈現出幅度擴大的態勢，而且上漲的城市數量也開始增多，更加積極的財政政策也令公眾對房價漲幅是否會失控產生擔憂。

目前我國房地產市場面臨的問題主要是供給問題，應該通過多種手段擴大有效供給，以此來確保房地產市場的健康發展。

高房價阻礙經濟增長，埋下危機隱患。

除去少數炒房者之外，畸高的房價令有剛性需求的青年人壓力山大，令有改善需求的中年人迷茫焦慮，更令致力於國家振興發展的有識之士憂心忡忡。眾所周知，高房價會透支未來購買力、抑制消費，高房價會提高勞動力成本、影響出口，不合理的高房價也會導致資本外流，不合理的高房價甚至不利於推進創新、創業的國家大計進而影響國家的長遠競爭力。此外，高房價還會導致地方政府過度依賴土地財政，造成政府低效率的懶政與腐敗併發，浪費寶貴的財政資源。當房價偏離基本面上漲，必然會抑制住宅消費和相關產業鏈的增長。這不但會導致經濟低效率的資源不合理配置， 阻礙城市化進程，危害經濟長期可持續發展，而且會為經濟危機與社會動蕩埋下隱患。

房價過高的根源在於住宅用地供給不足。

十多年來房價到底為什麼會越調越高？從表層上看， 就是由於住宅的供不應求。隨著城市居民收入的增長和城市化進程的推進，住宅需求增長巨大，一線表現尤其突出，出現了長達十余年供不應求的局面，房價持續上漲是必然結果。同時，房價上漲推動開發商高價搶地，由於存在容積率的槓桿效應，帶動地價以更快的速度上漲。地方政府反而可以通過買更少的地獲取更多的土地出讓收益。這些巨額的土地收入用得好可以投入醫療、教育、養老等公共建設，用不好則變成形象工程和各種籠絡人心的短期福利。因為地方政府既能完全壟斷土地供給，又能出台各種地方政策調控買方的購房需求，所以人口流入趨勢的地方政府完全掌控了作為必需品的土地的定價權， 形成了極其罕見的完全完美的壟斷模式，同時也具備了壟斷現象對經濟發展最全面和最嚴重的危害，最終結果就是泡沫破滅。眾所周知，高房價有利於地方政府靠土地財政出短期政績。凡是真心 執行中央調控房價政策的城市，房價不高反而土地收入少，不容易出短期政績。最終，形成經濟學上逆向選擇現象，地方政府紛紛追求土地財政，飲鴆止渴，紛紛效仿只調控買房需求，不增加土地供給的假調控。地方政府的調控也就變為了欺上瞞下的笑話，越調控價格越高。

把握機遇推進住宅供給側改革。

我國有龐大的居民儲蓄和巨大的住宅購買需要，之前存在的種種問題，恰恰為釋放改革紅利埋下了伏筆。在鼓勵創新和全面放開「二孩」等利好長遠的政策下 ，住宅的供給側改革無疑可以成為短期拉動經濟的關鍵。根本不用擔心增加城市土地供給會影響糧食安全，殭化固守18億畝耕地紅線。因為城市化本身是高度節約土地的過程，再加上減少糧食浪費和耕地拋荒、增加農業科技成果推廣，完全可以對沖城市用地的增加。此外，我國一線城市居住用地佔城市建設用地比重遠遠低於主要發達國家的一線城市，其中改善空間巨大。不合理的結構、不合理的價格誘發了海外購房熱，導致資本外流。住宅供給側改革意義重大，改革得好將釋放出巨大的改革紅利，推動中國越過中等收入陷阱，改革得不好就成了壓垮經濟的重擔。改革紅利千萬不要像擠牙膏似的白白消耗掉，相信通過科學規劃，結合節能、生態、環保理念，發揮后發優勢，大胆改革、借勢轉型，一定能夠戰勝困難、實現中華振興之夢。