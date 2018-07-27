新華社哈爾濱7月27日電 經過5個多月的調查和複查，27日，黑龍江省高級人民法院公開開庭宣布，駁回「湯蘭蘭案」原審被告人湯繼海、萬秀玲等人的申訴。

據了解，「湯蘭蘭案」原審被告人湯繼海、劉萬友、陳春付、於東軍分別因強姦、強迫賣淫、嫖宿幼女一案，以被誣陷、被刑訊逼供等為由向黑龍江省高級人民法院提出申訴，請求再審改判無罪。2018年2月8日，黑龍江省高級人民法院決定立案，並依法組成合議庭複查。

在法院向11名原審被告人核查本案事實、證據時，同案原審被告人萬秀玲提出書面申訴，紀廣才、梁利權、王占軍、李寶才、徐俊生提出口頭申訴。

此前，另一原審被告人劉長海向黑龍江省高級人民法院提出申訴，2014年被駁回；劉長海繼續向黑龍江省人民檢察院提出申訴，2016年被駁回；劉長海再向最高人民檢察院提出申訴，2017年被駁回。

據黑龍江省高級人民法院通報，該院對各申訴人的申訴理由，湯繼海代理律師的代理意見、提交的證據材料和申請調查核實的證據，以及網路關注的問題逐一進行了調查核實，對全案的事實、證據進行了認真細緻審查，經該院審判委員會討論，得出上述審查結論。

黑龍江省高級人民法院認為，原審裁判認定各申訴人犯罪的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。各申訴人分別對未成年少女強姦、強迫賣淫、嫖宿，情節惡劣、後果嚴重。原審判決依法對各申訴人定罪並判處的刑罰並無不當。各申訴人的各項申訴理由均不能成立，原判不存在《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十二條規定的應當重新審判的情形，予以駁回。

黑龍江省高級人民法院已依法向各申訴人宣讀併當庭送達了《駁回申訴通知書》，詳細說明了駁回理由。